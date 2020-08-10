Вечный огонь теперь будет гореть в Верхнем Жириме
В субботу, 8 августа, в селе Верхний Жирим Тарбагатайского района произошло уникальное событие. У памятника воинам Великой Отечественной войны установлена Звезда и зажжён Вечный огонь. Об этом сообщает группа «Тарбагатай-инфо».
Звезду изготовили и подарили жителям села четверо участников боевых действий из «Боевого братства».
Баллон с газом для вечного огня пожертвовал депутат верхнежиримского совета депутатов, активист ТОСа «Возрождение» Михаил Трифонов.
Сельский ДК поставил небольшой концерт в честь этого события.
- Прошёл митинг памяти. Было очень трогательно, до слез. Зажжение Вечного огня для нашего села - очень значимое событие. Спасибо огромное ребятам Боевого братства. Была очень тёплая, живая встреча. Обсудили совместные планы. Будем приглашать их на мероприятия. Общение с такими людьми будет полезным для наших мальчишек, - цитируют в группе «Тарбагатай-инфо» главу поселения Марину Меньшикову.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ Вечный огонь, что горит у Мемориала Победы, стал, действительно, вечным только пять лет назад. До этого его включали только по праздникам.
В Бурятии Вечный огонь зажгли в селе
Общество, Фото:
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