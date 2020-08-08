В Бурятии прикрыли сельские кафе за антиковидные нарушения



Кроме того, в кафе «Летняя беседка» и закусочной «Пирожковая» отсутствует туалет и раковины для мытья рук, помещение кафе не подключено к системам водоснабжения и канализации.



Кафе «Летняя беседка» работает с 9 часов утра до 3 часов ночи ежедневно.



В закусочной «Пирожковая» и кафе «Подлеморье» отсутствует устройство для обеззараживания в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников. Умывальник для мытья рук не оборудован дозаторами для обработки рук кожными антисептиками.



Также в кафе «Подлеморье» нет возможности для обработки рук при входе в кафе, а также в местах общего пользования, кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками.



Использованные одноразовые маски не собирают в герметичную упаковку в 2 полиэтиленовых пакетах. Помимо этого, не соблюдается социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), отсутствует маркировка, разметка для посетителей.



Также не предусмотрены условия для соблюдения режима мытья столовой посуды, фактически оборудованы только три раковины для посуды.



- Управлением Роспотребнадзора по Бурятии были поданы иски в судебный орган. Постановлениями Прибайкальского районного суда деятельность предприятий общественного питания в сёлах Горячинск и Турунтаево в связи с выявленными грубейшими нарушениями приостановлена на 90 суток, - сообщили в пресс-службе управления.



Также отсутствует 5-дневный запас дезинфицирующих средств; работниками кафе не пройден медицинский осмотр не ранее чем за 5 дней до открытия, подтверждающий, в том числе, отсутствие контакта с больными новой коронавирусной инфекцией.