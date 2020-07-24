В Бурятии прошёл первый день резервной сдачи ЕГЭ

На экзамены пришло 133 выпускника, из них 65 сдают в Улан-Удэ



В Улан-Удэ 24 июля, в резервный день, сдают ЕГЭ по всем предметам, кроме русского и иностранных языков, 65 выпускников. Всего в Бурятии на экзамены по математике (профиль), физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, истории, географии, обществознанию и литературе явилось 133 выпускника. Для организации ЕГЭ задействовано 20 пунктов проведения экзаменов. Завтра, 25 июля, пройдёт второй резервный день сдачи экзаменов по всем учебным предметам.



Свои результаты участники узнают не позднее 3 августа. Проверка работ участников, пересдающих экзамен в резервные и дополнительные дни, будет завершена в сроки, позволяющие им принять участие в приёмной кампании в вузы в 2020 году.



Напомним, в резервные дни сдают экзамены те ученики, которые не смогли участвовать в ЕГЭ по следующим причинам:

- У них совпали сдаваемые предметы в один день, то есть те, кто выбрал и географию, и литературу, не смогли сдать один их этих предметов;

- Завершили экзамен досрочно по причине плохого самочувствия, то есть им стало плохо во время экзамена;

- Не явились на экзамен по причине болезни и предоставили медицинскую справку об этом;

- Не были допущены на экзамен из-за высокой температуры. Если у них в резервные дни не будет высокой температуры, то они будут допущены к сдаче ЕГЭ.



Помимо резервных дней сдачи предусмотрены ещё дополнительные сроки с 3 по 8 августа. В дополнительные сроки экзамены сдают выпускники, не сдавшие экзамен в основной период и резервные дни по тем же причинам. Об этом сообщает пресс-службы комитета по образованию администрации Улан-Удэ и минобразования РБ.

