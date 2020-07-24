 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Июля

23 Июля

Популярное

В Бурятии прошёл первый день резервной сдачи ЕГЭ

В Бурятии прошёл первый день резервной сдачи ЕГЭ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На экзамены пришло 133 выпускника, из них 65 сдают в Улан-Удэ

В Улан-Удэ 24 июля, в резервный день, сдают ЕГЭ по всем предметам, кроме русского и иностранных языков, 65 выпускников. Всего в Бурятии на экзамены по математике (профиль), физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, истории, географии, обществознанию и литературе явилось 133 выпускника. Для организации ЕГЭ задействовано 20 пунктов проведения экзаменов. Завтра, 25 июля, пройдёт второй резервный день сдачи экзаменов по всем учебным предметам.

Свои результаты участники узнают не позднее 3 августа. Проверка работ участников, пересдающих экзамен в резервные и дополнительные дни, будет завершена в сроки, позволяющие им принять участие в приёмной кампании в вузы в 2020 году.

Напомним, в резервные дни сдают экзамены те ученики, которые не смогли участвовать в ЕГЭ по следующим причинам:
- У них совпали сдаваемые предметы в один день, то есть те, кто выбрал и географию, и литературу, не смогли сдать один их этих предметов;
- Завершили экзамен досрочно по причине плохого самочувствия, то есть им стало плохо во время экзамена;
- Не явились на экзамен по причине болезни и предоставили медицинскую справку об этом;
- Не были допущены на экзамен из-за высокой температуры. Если у них в резервные дни не будет высокой температуры, то они будут допущены к сдаче ЕГЭ.

Помимо резервных дней сдачи предусмотрены ещё дополнительные сроки с 3 по 8 августа. В дополнительные сроки экзамены сдают выпускники, не сдавшие экзамен в основной период и резервные дни по тем же причинам. Об этом сообщает пресс-службы комитета по образованию администрации Улан-Удэ и минобразования РБ.
Бурятия Улан-Удэ ЕГЭ образование
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске идут проверки высотных жилых домов
В Иркутске идут проверки высотных жилых домов
Общество, 24.07.2020
В ходе рейдов уже зафиксированы нарушения
Пулевики из Бурятии взяли ещё одну медаль Кубка России
Пулевики из Бурятии взяли ещё одну медаль Кубка России
Общество, 24.07.2020
На этот раз спортсмены из Бурятии отличились в паре
Военные кинологи из Бурятии стали лучшими во всеармейском конкурсе
Военные кинологи из Бурятии стали лучшими во всеармейском конкурсе
Общество, 24.07.2020
Команда Восточного военного округа названа открытием конкурса «Верный друг»
Иркутская область победила на всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»
Иркутская область победила на всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»
Общество, 24.07.2020
На реализацию проектов регион получит субсидию в размере 7,7 миллионов рублей
В национальном музее Бурятии появятся тактильные копии картин
В национальном музее Бурятии появятся тактильные копии картин
Общество, 24.07.2020
Копии 5 картин из фондов музея изготовят на средства выигранного гранта программы поддержки людей с нарушением зрения
В Бурятии объяснили, почему на горячих источниках нельзя кричать
В Бурятии объяснили, почему на горячих источниках нельзя кричать
Общество, 24.07.2020
Жителям Бурятии советуют принимать ванны на источниках ежемесячно
В Бурятии сотрудники ГИБДД подарили детям яркие повязки
В Бурятии сотрудники ГИБДД подарили детям яркие повязки
Общество, 24.07.2020
В районе прошла акция «Пешеход - засветись!»
Популярный тревел-блогер раскритиковал Бурятию
Популярный тревел-блогер раскритиковал Бурятию
Общество, 24.07.2020
«Не вижу какой-то надежды на будущее для людей», - сказал блогер Замкадный
В Улан-Удэ провели учения по спасению жителей тысячи затопленных домов
В Улан-Удэ провели учения по спасению жителей тысячи затопленных домов
Общество, 24.07.2020
Согласно сценарию, в зоне затопления оказалась Советского и Октябрьского районов
В Улан-Удэ изменится схема движения шести автобусов
В Улан-Удэ изменится схема движения шести автобусов
Общество, 24.07.2020
Неудобства связаны с ремонтом дороги
В Улан-Удэ начинающие судоводители сдали экзамены
В Улан-Удэ начинающие судоводители сдали экзамены
Общество, 24.07.2020
Практическая часть экзамена прошла в районе речного порта
В Бурятии ограничительный режим продлили до конца лета
В Бурятии ограничительный режим продлили до конца лета
Общество, 24.07.2020
Эпидемиологическая ситуация в республике по-прежнему остаётся нестабильной
Суд оправдал жителя Бурятии за нахождение на улице без маски
Суд оправдал жителя Бурятии за нахождение на улице без маски
Общество, 24.07.2020
Мужчина находился без маски возле сельского магазина
Бурятия в лидерах по заявкам на «дальневосточную ипотеку»
Бурятия в лидерах по заявкам на «дальневосточную ипотеку»
Общество, 24.07.2020
Первоначальный взнос по программе обещают снизить
В Бурятии школьнику-герою вручили памятные часы
В Бурятии школьнику-герою вручили памятные часы
Общество, 24.07.2020
Школьник спас четверых детей из горящего дома

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^