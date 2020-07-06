В Забайкалье квест «День семьи, любви и верности» состоится онлайн

В нём примут участие учащиеся 1-11 классов



В Забайкальском крае 8 июля в честь праздника пройдёт региональный дистанционный квест «День семьи, любви и верности».



В интерактивном мероприятии могут принять участие обучающиеся 1-11 классов. Доступ к заданиям будет открыт 8 июля с 10:00 до 23:59. В день проведения квеста на сайте центра «Семья» (centr-semya.ru) в разделе «Новости» будет размещена активная ссылка на него.



Итоги будут подведены в период с 9 по 17 июля. Победители определяются по наибольшему количеству баллов, набранных в максимально короткие сроки с момента начала квеста в трёх возрастных категориях: 1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс. Победители в дистанционном формате будут награждены дипломами министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края, сообщает пресс-служба ведомства.



Возрастное ограничение 6+

