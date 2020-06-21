В Иркутской области за сутки выявили 194 больных коронавирусом







Заболевание зарегистрировано в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском и Приаргунском районах края.



По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 21 июня уже 5622 случая заболевания коронавирусом, в том числе - за сутки прибавилось 194 больных. Госпитализировано 3560 человек, в том числе 180 из обсерваторов, 1426 вахтовиков, у 46 больных заболевание протекает в тяжёлой форме.



Выздоровело 2000 человек, в том числе за последние сутки 112. Умерло за весь период 27. 35 человек умерли от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.



В Бурятии 21 июня зарегистрирован



Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1668 человек, в том числе 26 человек за минувшие сутки. Умерло 18 человек.

В инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 545 больных, из них 40 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении находятся 360 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.





Заболевание зарегистрировано в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском и Приаргунском районах края.По данным оперативного штаба,на 21 июня уже 5622 случая заболевания коронавирусом, в том числе - за сутки прибавилось 194 больных. Госпитализировано 3560 человек, в том числе 180 из обсерваторов, 1426 вахтовиков, у 46 больных заболевание протекает в тяжёлой форме.Выздоровело 2000 человек, в том числе за последние сутки 112. Умерло за весь период 27. 35 человек умерли от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.21 июня зарегистрирован 2591 случай заражения COVID-19, из них по Улан-Удэ – 1411. Накануне насчитывалось 2549 случаев заражения COVID-19 за весь период, за минувший период выявлено 42 новых больных.Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1668 человек, в том числе 26 человек за минувшие сутки. Умерло 18 человек.

На 21 июнячисло зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 2596 человек (69 за последние сутки). 1446 человек из них вылечены и выписаны из медучреждений (16 за последние сутки). Новых летальных исходов не зарегистрировано.Всего в регионе зафиксированы 40 летальных случаев от коронавирусной инфекции.