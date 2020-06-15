Работников госпитализировали в выходные, также сегодня борт привезёт 11 человек
В Бурятии по состоянию на 15 июня зарегистрировано 2303 лабораторно подтверждённых случая заражения COVID-19. За сутки число больных увеличилось на 51 человека, накануне сообщалось о 2252 случаях заражения коронавирусом.
Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что больных коронавирусом вахтовиков госпитализируют бортом санавиации из посёлка Иракинда в Муйском районе в инфекционную больницу в Улан-Удэ.
- За выходные дни мы госпитализировали всех тех, кто находился в средне-тяжёлой степени тяжести. Сегодня тоже борт улетел, и 11 человек, которые имеют хронические заболевания, плюс у двоих пневмония, будут госпитализированы в инфекционную больницу, - сообщила министр.
Как сообщал «Байкал-Daily», в вахтовом посёлке Иракинда на 14 июня было выявлено 38 заболевших.
- В течение этих выходных мы проводили работу совместно с Роспотребнадзором, администрацией Муйского района, центральной районной больницей и руководством самого предприятия. Согласно рекомендациям оперштаба, все прибывающие на вахту проходили изоляцию в течение 14 дней. Всем проводились тесты за счёт средств предприятия, и были выявлены положительные результаты. Сегодня утром санавиацией мы отправили 2 специалистов от республиканской инфекционной больницы и врача-терапевта, - рассказала Евгения Лудупова.
По её словам, в Муйской центральной районной больнице открыты 12 ковидных коек. Кроме того, в этой вспышке были выявлены носители – для них было подготовлено общежитие, туда отправили врача и фельдшеров, которые проводят ежедневный осмотр.
- Среди местного населения также выявлен коронавирус – у одного работника магазина. Сегодня-завтра будет проведено обследование около 200 человек местных жителей, при необходимости будут взяты мазки, - подчеркнула Евгения Лудупова.
Вахтовиков из Муйского района санавиацией госпитализируют в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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