 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Июня

14 Июня

Популярное

Вахтовиков из Муйского района санавиацией госпитализируют в Улан-Удэ

Вахтовиков из Муйского района санавиацией госпитализируют в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Работников госпитализировали в выходные, также сегодня борт привезёт 11 человек  

В Бурятии по состоянию на 15 июня зарегистрировано 2303 лабораторно подтверждённых случая заражения COVID-19. За сутки число больных увеличилось на 51 человека, накануне сообщалось о 2252 случаях заражения коронавирусом. 

Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что больных коронавирусом вахтовиков госпитализируют бортом санавиации из посёлка Иракинда в Муйском районе в инфекционную больницу в Улан-Удэ.

- За выходные дни мы госпитализировали всех тех, кто находился в средне-тяжёлой степени тяжести. Сегодня тоже борт улетел, и 11 человек, которые имеют хронические заболевания, плюс у двоих пневмония, будут госпитализированы в инфекционную больницу, - сообщила министр.

Как сообщал «Байкал-Daily», в вахтовом посёлке Иракинда на 14 июня было выявлено 38 заболевших. 

- В течение этих выходных мы проводили работу совместно с Роспотребнадзором, администрацией Муйского района, центральной районной больницей и руководством самого предприятия. Согласно рекомендациям оперштаба, все прибывающие на вахту проходили изоляцию в течение 14 дней. Всем проводились тесты за счёт средств предприятия, и были выявлены положительные результаты. Сегодня утром санавиацией мы отправили 2 специалистов от республиканской инфекционной больницы и врача-терапевта, - рассказала Евгения Лудупова.

По её словам, в Муйской центральной районной больнице открыты 12 ковидных коек. Кроме того, в этой вспышке были выявлены носители – для них было подготовлено общежитие, туда отправили врача и фельдшеров, которые проводят ежедневный осмотр.

- Среди местного населения также выявлен коронавирус – у одного работника магазина. Сегодня-завтра будет проведено обследование около 200 человек местных жителей, при необходимости будут взяты мазки, - подчеркнула Евгения Лудупова.



коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Вахтовиков из Муйского района санавиацией госпитализируют в Улан-Удэ
Вахтовиков из Муйского района санавиацией госпитализируют в Улан-Удэ
Общество, 15.06.2020
Работников госпитализировали в выходные, также сегодня борт привезёт 11 человек  
Центр Улан-Удэ перекрыли из-за предстоящей репетиции парада
Центр Улан-Удэ перекрыли из-за предстоящей репетиции парада
Общество, 15.06.2020
В ближайшее время на площадь Советов приедет военная техника
На полигоне в Улан-Удэ прошли боевые стрельбы
На полигоне в Улан-Удэ прошли боевые стрельбы
Общество, 15.06.2020
Военные уничтожили более 50 единиц боевой техники условного противника
В Иркутске за выходные поймали более 60 пьяных водителей
В Иркутске за выходные поймали более 60 пьяных водителей
Общество, 15.06.2020
Один из нарушителей вёз в машине своего несовершеннолетнего сына
Бурятия оказалась в середине рейтинга регионов по благосостоянию семей
Бурятия оказалась в середине рейтинга регионов по благосостоянию семей
Общество, 15.06.2020
Согласно исследованию, в Бурятии в семье с двумя детьми после минимальных расходов остаётся 21 тысяча рублей
Скалолазы Бурятии потренировались в местности Тологой. Фоторепортаж
Скалолазы Бурятии потренировались в местности Тологой. Фоторепортаж
Общество, 15.06.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с тренировки
Читинец уехал на вахту и оставил ключ в автомобиле
Читинец уехал на вахту и оставил ключ в автомобиле
Общество, 15.06.2020
Открытая машина простояла месяц и была угнана
Житель Омской области лишился телефона и денег в Чите
Житель Омской области лишился телефона и денег в Чите
Общество, 15.06.2020
С вором он познакомился на улице, когда приехал в командировку
В Бурятии на голосовании по поправкам в Конституцию разыграют две квартиры
В Бурятии на голосовании по поправкам в Конституцию разыграют две квартиры
Общество, 15.06.2020
Также будут разыграны несколько автомобилей, трактор, цифровая и бытовая техника
Мэрия обратилась за советом к улан-удэнцам
Мэрия обратилась за советом к улан-удэнцам
Общество, 15.06.2020
У горожан спрашивают, нужно ли ограждение у «Чёрного тюльпана»
В Улан-Удэ ремонт дорог проходит на 26 объектах
В Улан-Удэ ремонт дорог проходит на 26 объектах
Общество, 15.06.2020
Ход и качество ремонтных работ контролируют депутаты и общественники
В Иркутской области более 4,5 тысяч случаев заражения COVID-19
В Иркутской области более 4,5 тысяч случаев заражения COVID-19
Общество, 15.06.2020
За сутки выявили более трёхсот больных

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^