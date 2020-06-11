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Санавиация Бурятии эвакуировала 134 пациента с COVID-19

Санавиация Бурятии эвакуировала 134 пациента с COVID-19
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Вертолёты оснащены оборудованием, способным проводить интенсивную терапию при полёте

C 1 апреля по 10 июня отделение санитарной авиации Территориального центра медицины катастроф из центральных районных больниц и больницы Северобайкальск эвакуировало 134 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В центральные районные больницы и больницу Северобайкальска госпитализируют пациентов с лёгкой формой COVID-19. При тяжёлой форме заболевания пациент подлежит медицинской эвакуации в Улан-Удэ силами санитарной авиации.

Вылетает по санитарным заданиям вертолёт или самолёт, оснащённый медицинским модулем со специальным оборудованием: аппаратом искусственной вентиляции лёгких, системой мониторирования и дефибрилляции, электрокардиографом, инфузионными насосами, которые позволяют проводить интенсивную терапию во время полёта.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Бурятии был зафиксирован рекорд по числу выявленных больных за сутки – 90 заражённых.

На сегодняшний день 881 житель республики проходит лечение от коронавирусной инфекции, из них 529 человек лечатся в условиях стационаров, 351 человек находятся на амбулаторном лечении. Круг контактных лиц составляет 1484 человек.

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