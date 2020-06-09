В Забайкалье аттракционы готовятся к открытию

Аттракционы заработают после снятия ограничений



В Забайкальском крае уже 10 аттракционов получили госрегистрацию. Работа по государственной регистрации аттракционов продолжается государственной инспекцией Забайкалья продолжается, сообщили в пресс-службе краевого правительства.



В парке ОДОРА в Чите готовится к открытию ещё одна площадка аттракционов. Предпринимателем подготовлены все необходимые документы для её регистрации, проведена проверка технического состояния аккредитованной организацией.



- Сотрудником инспекции проведён осмотр представленных аттракционов, нарушений требований законодательства не выявлено, а значит эти аттракционы безопасны для наших детей и могут быть допущены к эксплуатации после снятия мер ограничения по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, - отметил заместитель начальника госинспекции края Владимир Илькив.