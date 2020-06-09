Аттракционы заработают после снятия ограничений
В Забайкальском крае уже 10 аттракционов получили госрегистрацию. Работа по государственной регистрации аттракционов продолжается государственной инспекцией Забайкалья продолжается, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В парке ОДОРА в Чите готовится к открытию ещё одна площадка аттракционов. Предпринимателем подготовлены все необходимые документы для её регистрации, проведена проверка технического состояния аккредитованной организацией.
- Сотрудником инспекции проведён осмотр представленных аттракционов, нарушений требований законодательства не выявлено, а значит эти аттракционы безопасны для наших детей и могут быть допущены к эксплуатации после снятия мер ограничения по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, - отметил заместитель начальника госинспекции края Владимир Илькив.
В Забайкалье аттракционы готовятся к открытию
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Аттракционы заработают после снятия ограничений
Лидирует Камчатский край
Воды не было более пяти часов
В дело вмешалась прокуратура
В республике дождливая погода
Состоялся региональный этап всероссийского конкурса «Регион добрых дел»
Соревнования состоятся 12 июня
Сейчас восстанавливается вузовская пашня на поле между Улан-Удэ и селом Поселье
Исполнители одической поэзии участвовали в мероприятии заочно
Регистрация закончится 10 июня
Праздник провели в Улан-Баторе, Центральном, Ховдинском, Увсунурском и других аймаках
Троих забайкальцев переправили чартерным рейсом через Новосибирск
Зону вокруг Улан-Удэ, где нельзя давать гектары, решили сократить
Мероприятие проводилось в социальных сетях
Старый автомобиль постоянно ломался