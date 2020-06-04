Футбол в Бурятию вернётся в июле

Региональная федерация вынесла решения и рекомендации по возобновлению сезона



Федерация футбола Бурятии назвала сроки возобновления футбольного сезона. Решения были приняты в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в регионе, на основании требований и рекомендаций министерства спорта и молодёжной политики РБ.



Начало соревнований среди мужских и ветеранских команд запланировано:

- Чемпионат Республики Бурятия с 17 июля 2020 г., матчи пройдут в один круг;

- Кубок Республики Бурятия с 10 июля 2020 г.;

- Ветераны в возрастных категориях 35+, 45+, 55+ с 10 июля 2020 г.



В августе также запланированы детские турниры по футболу, региональные этапы всероссийских соревнований ДФЛ:

- С 10 по 12 августа 2020 г. в г. Улан-Удэ – «Загрузи себя футболом» среди юношей 2010 г.р. в формате 7х7;

- С 13 по 14 августа 2020 г. в г. Улан-Удэ – «Большие звезды светят малым» среди юношей 2011 г.р. в формате 7х7;

- С 18 по 20 августа в г. Гусиноозёрск – «Поле боевой славы» среди юношей 2009 г.р. в формате 9х9.



С 15 по 31 июля 2020 г. будет проведена заключительная часть первенства РБ по футболу 2019-2020 гг. среди юношеских команд 2003-2004 гг.р., 2005-2006 гг.р. и 2007-2008 гг.р. по системе плэй-офф. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола РБ.



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