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В Бурятии подтвердили целебную силу источника, где по преданию, лечился Чингисхан

В Бурятии подтвердили целебную силу источника, где по преданию, лечился Чингисхан
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Целебный аршан находится в Бичурском районе

Водный источник в Бичурском районе Бурятии, в 20 километрах от села Дунда-Киреть, 2 июня получил официальное медицинское заключение о составе воды, способствующем излечению от ряда заболеваний. Аршан известен издавна: по рассказам местных жителей, ещё их деды и прадеды использовали его целебную силу. Есть даже легенда, что там лечился Чингисхан. И вот лечебные свойства источника подтверждены официально, сообщает ассоциация «Совет муниципальных образований Бурятии».

Однако Киретский аршан мог бы оказаться окончательно заброшенным, если б не многолетние заботы ТОС «Киретская долина» и администрации сельского поселения «Дунда-Киретское».

С 2016 года ТОС и поселение совместно ведут проект по восстановлению аршана под руководством главы поселения Валентины Лизуновой.

- За это время поставили жилой дом, летнюю кухню, обустроили баню, ежегодно проводим двухразовую обработку от клещевого энцефалита, анализ воды – раза в три года, - поделилась Валентина Лизунова.

В итоге жители окрестных сёл получили место безопасного отдыха. За сезон бывало и более 20 выездов на источник жителей других районов и Улан-Удэ.

Основная проблема сейчас – разбитая лесовозами дорога, из-за чего срывается и противоклещевая обработка, и дальнейшее благоустройство, и в целом доступ к источнику, поскольку проехать на легковой машине стало невозможно. Средств в районном бюджете нет. Но глава поселения не опускает руки, хочет договориться и засыпать ямы хотя бы щебнем.

источник
 
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