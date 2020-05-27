Мужчина задолжал сыну и бывшей супруге крупную сумму
Судебный пристав отдела по взысканию алиментов Улан-Удэ помогла женщине с маленьким ребёнком взыскать задолженность по алиментам в размере свыше 200 тысяч рублей.
Согласно решению суда, на молодого отца возложили обязанность уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына и бывшей супруги до достижения их ребёнком трёхлетнего возраста.
Должник платежи по алиментам делал не регулярно. В результате у мужчины образовалась крупная задолженность.
Судебный пристав наложила арест на частный дом, доставшийся мужчине по наследству. Пристав привлекла специалистов-оценщиков.
После процедуры оценки судебный пристав ознакомила должника с отчётом специалиста. Согласившись с оценкой имущества, мужчина нашёл покупателя.
С помощью POS-терминала, установленного в специализированном отделе по взысканию алиментных платежей по Улан-Удэ, покупатель оплатил не только задолженность по алиментам в размере 220 тысяч рублей, но и сумму исполнительского сбора в 15 тысяч рублей.
После поступления денег на депозитный счёт структурного подразделения судебный пристав вынес постановление о снятии ареста с недвижимого имущества, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Улан-удэнец продал дом, чтобы расплатиться по алиментам
Общество, Фото:
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