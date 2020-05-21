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В Бурятии «переобули» военную технику

В Бурятии «переобули» военную технику
Общество, 
Всего перевели на летний режим более 4,5 тысяч техники

В соединениях и воинских частях Бурятии завершён перевод более 4,5 тысяч единиц вооружения, автомобильной и специальной техники на летний режим эксплуатации, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В парковых и ремонтных зонах военнослужащие выполнили работы по обслуживанию аккумуляторных батарей, отремонтировали электрическое оборудование, заменили расходные материалы и технические жидкости, заменили автомобильных шин после зимнего сезона.

Регламентные работы на военной технике были проведены как в местах дислокации войск, так и в полевых условиях.

К выполнению технических операций привлекались водители, механики-водители боевых машин, профильные специалисты по обслуживанию техники от предприятий-изготовителей.

С экипажами боевых машин и водителями автомобилей проведены занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации боевой техники в условиях высоких летних температур, в том числе в горах.

военнослужащие
 
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