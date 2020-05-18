«Королеву шансона» несли до вагона на руках
Певица Любовь Успенская, которую называют «королевой шансона» вспомнила о забавном случае, связанным с Улан-Удэ, в программе «Однажды…» на телеканале НТВ. В столице Бурятии Любовь Успенская выступала с переломом ноги, но не отменила концерт.
В 24 года Любовь Успенская — это фамилия её второго мужа — эмигрировала в США. Там артистку услышали и полюбили на Брайтон-Бич. Свой первый большой сольный концерт в России Любовь Успенская дала в 1994-м году в московском отеле «Метрополь». С тех пор в России у Успенской вышли 13 альбомов и 10 сборников. Она дала более трёх тысяч официальных сольных концертов: примерно по 120 в год. Данных выступлениях на частных мероприятиях нет, было отмечено в эфире НТВ.
- Даже перелом ноги меня не остановил. У меня было такое. Мы уже переезжали из одного города в другой. И надо было успеть на поезд. И я бежала в этом гипсе, и гипс сломался. Меня на руках донесли до вагона. И я приехала в Улан-Удэ. А на следующий день мне привезли из Москвы такой специальный «сапожок», чтобы я не сорвала концерт, - поделилась воспоминаниями Успенская.
Артистка также призналась, что, несмотря на популярность и славу, у неё нет звездных привычек и требований к устроителям концертов. Всё, что ей нужно, чтобы были вентиляторы на сцене и питьевая вода.
Любовь Успенская рассказала, как выступала в Улан-Удэ со сломанной ногой
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