В Бурятии выйдет в свет сборник об эвенках-ветеранах

Цель сборника – собрать воедино и систематизировать информацию
Проект сборника об эвенках Бурятии, прошедших сражения Второй мировой, готовится по случаю 75-летия Победы. Исполнитель – республиканский центр эвенкийской культуры «Арун», министерство культуры Бурятии. В сборник вошли жизнеописания и биографические справки об эвенках с северных районов республики, воевавших в Великую Отечественную, а также советско-финскую, советско-японскую войну и другие конфликты того периода.
- Цель сборника – собрать воедино и систематизировать информацию, которая в настоящее время разрознена по северным районам и местам компактного проживания эвенков. Отметим, это первый в Бурятии проект республиканского уровня, посвящённый этому периоду истории эвенков. При подготовке нами использованы как наработки муниципальных учреждений культуры, так и материалы военно-исторических порталов, интервью с родственниками и земляками ветеранов, «Книга памяти Бурятии», разные исторические публикации и прочие источники, - рассказала директор центра «Арун» Надежда Шеметова.
В настоящее время черновой образец сборника практически закончен, идут лишь дополнения и уточнения.
- Готовые биографии эвенков-ветеранов уже размещены на сайте центра «Арун». За помощь в сборе материала центр выражает огромную благодарность МБУ ДО «Эвенкийский центр Юктэ» села Алла и МБУ ДО «Эвенкийский центр развития творчества «Давдын» в селе Улюнхан Курумканского района, межпоселенческую центральную библиотеку МБУК «Баунтовская ЦБС» и музей народов Севера Бурятии имени Позднякова в Баунтовском эвенкийском районе, историко-краеведческому музею имени Киселевой и детскому эвенкийскому центру «Синильга» в Северо-Байкальском районе. А также всем прочим учреждениям и неравнодушным гражданам, оказавшим содействие, - отметили в центре «Арун».
«Необходимость такого исторического сборника назрела давно. Ведь никто не пробовал выделить историю подвигов в войну эвенков Бурятии, лишь в сельских районах предпринимались подобные попытки. А ведь в сборник вошли интересные биографии эвенков-снайперов, артиллеристов, участников встречи на Эльбе. Очень символично, что наш общереспубликанский сборник выйдет в свет на 75-летнюю годовщину Великой Победы», - сказала министр культуры республики Соелма Дагаева.
Среди воевавших эвенков можно упомянуть баунтовца Кузьму Апполонова, артиллерийским огнём уничтожившего танк и пулемётную точку. Или снайпера-северобайкальца Петра Ичидонова, на счету которого был не один десяток уничтоженных немцев. Или беловодского эвенка Михаила Баханова, имевшего Орден Славы III-й степени, как-то взявшего в плен 20 японцев. К сожалению, очень много и тех, о ком лаконичные справки гласят «погиб» или «пропал без вести».
Центр эвенкийской культуры «Арун» просит жителей Бурятии, желающих помочь сохранению исторической памяти своих родственников и земляков, поделиться воспоминаниями о них, фотографиями, копиями документов, какими-то мемуарами ветеранов или публикациями о них в СМИ.
В Бурятии выйдет в свет сборник об эвенках-ветеранах
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