В республике стартовал региональный этап всероссийского конкурса
Министерством социальной защиты населения Бурятии объявлен региональный этап всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания». Это значимое мероприятие, направленное на повышение престижа профессии социальных работников, введение механизма материального стимулирования их деятельности и привлечение в отрасль молодых кадров.
В 2020 году конкурс проводится в десятый раз и предполагает три этапа.
Кандидатуры на всероссийский конкурс на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» выдвигаются коллективами организаций социального обслуживания, в том числе негосударственных поставщиков социальных услуг, включённых в реестр поставщиков социальных услуг. Затем конкурсные работы участников будут рассмотрены комиссией республиканского профильного министерства.
На завершающем третьем этапе материалы оценивает центральная конкурсная комиссия. В её состав входят представители министерства труда и социальной защиты России, федеральных органов исполнительной власти, а также представители общественных организаций.
В 2020 году конкурс проводится по 20 номинациям.
Победителям регионального этапа предстоит защищать честь республики на всероссийском конкурсе.
Напомним, в прошлом году Бурятию на конкурсе представляла психолог службы сопровождения замещающих семей центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Малышок» Лариса Афанасьева. Она стала победителем в номинации «Лучший психолог учреждения социального обслуживания», сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
В Бурятии выберут лучшего работника учреждения социального обслуживания
Общество, Фото:
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