Библиотеки Бурятии приостановили обслуживание читателей

Свои двери закрыли национальная библиотека РБ и республиканская детско-юношеская библиотека



Национальная библиотека Республики Бурятия перестаёт обслуживать пользователей. Эта профилактическая мера принята в соответствии с приказом министерства культуры РБ № 003-89 от 17 марта 2020 г. «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры Республики Бурятия учреждений в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации». Об этом сообщает администрация нацбиблиотеки.



Также с 18 марта в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции приостанавливает обслуживание читателей и проведение публичных мероприятий республиканская детско-юношеская библиотека. Принятые меры будут соблюдаться до отдельного указания минкультуры региона об их отмене, информирует пресс-служба РДЮБ РБ.

