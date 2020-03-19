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Библиотеки Бурятии приостановили обслуживание читателей

Библиотеки Бурятии приостановили обслуживание читателей
Общество,  Фото:pixabay.com
Свои двери закрыли национальная библиотека РБ и республиканская детско-юношеская библиотека

Национальная библиотека Республики Бурятия перестаёт обслуживать пользователей. Эта профилактическая мера принята в соответствии с приказом министерства культуры РБ № 003-89 от 17 марта 2020 г. «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры Республики Бурятия учреждений в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации». Об этом сообщает администрация нацбиблиотеки.

Также с 18 марта в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции приостанавливает обслуживание читателей и проведение публичных мероприятий республиканская детско-юношеская библиотека. Принятые меры будут соблюдаться до отдельного указания минкультуры региона об их отмене, информирует пресс-служба РДЮБ РБ.
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