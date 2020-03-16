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В Улан-Удэ откроется выставка сильных духом людей

В Улан-Удэ откроется выставка сильных духом людей
Общество,  Фото:пресс-служба национального музея РБ
На ней будет представлено декоративно-прикладное искусство людей с нарушением функций зрения

19 марта в Улан-Удэ, в художественном музее имени Ц.С. Сампилова в 16.00 состоится открытие выставки декоративно-прикладного искусства среди людей с нарушением функций зрения «Я всё сумею, всё смогу». Экспозиция, организованная Улан-Удэнской местной организацией ВОС, посвящена 95-летию Всероссийского общества слепых (ВОС).

На выставке будут представлены изделия, выполненные в следующих художественных техниках – валяние из шерсти, текстильная кукла, резьба по дереву, бисероплетение, вязание крючком, кружевоплетение, плетение макраме, а также художественная обработка металла.

Декоративно-прикладное творчество является прекрасным способом для реабилитации и адаптации в обществе людей с нарушением функций зрения. Выставка показывает многогранность возможностей сильных духом людей, ведь не зря говорится – слепота не приговор, а всего лишь другой образ жизни.

На выставке «Я всё сумею, всё смогу» любой посетитель может убедиться в том, что в любом человеке можно выявить и активно развивать творческие возможности. И основными задачами выставки являются: создание условий для развития творческого потенциала, поддержка активной жизненной позиции и удовлетворение потребностей в творческой самореализации людей, имеющих инвалидность.

Выставка направлена на вовлечение инвалидов по зрению в культурную и общественную жизнь общества. А также на содействие культурному диалогу участников выставки из разных социальных сфер и регионов, на установление творческих контактов между ними. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Возрастное ограничение 6+
музей выставка Улан-Удэ Бурятия декоративно-прикладное искусство слабовидящие инвалиды по зрению
 
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