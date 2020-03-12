Коллекторы звонили улан-удэнке более двух раз в неделю
В Бурятии московское коллекторское агентство - общество с ограниченной ответственностью «Примоколлект» привлечено к административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
В службу судебных приставов обратилась жительница Улан-Удэ с жалобой на действия коллекторов. Сотрудники агентства звонили улан-удэнке более двух раз в неделю с требованием погасить просроченную задолженность по договору микрозайма, выданного ООО «Отличные наличные – Абакан».
С учётом того, что ООО «Примоколлект» включено в реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, сотрудниками ведомства был составлен протокол об административной ответственности, предусмотренной.
- Арбитражным судом Бурятии заявление представителей службы судебных приставов было удовлетворено и общество с ограниченной ответственностью привлечено к административной ответственности. В качестве наказания обществу назначена выплата административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.
В ведомстве отмечают, что сообщить о незаконных действиях коллекторов и кредиторов, люди могут, обратившись в отдел правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП России по Бурятии по тел. 8 (3012) 28-94-10 либо отправив сообщение на адрес электронной почты: mail@r03.fssprus.ru.
В Бурятии оштрафовали назойливых московских коллекторов
Общество, Фото:
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