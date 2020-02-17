В Бурятии «Зимний мяч» забрал «Локомотив»

В Улан-Удэ завершился турнир «Зимний мяч-2019/20», в котором футболисты играют прямо на снегу



Победу одержала команда «Локомотив», ставшая чемпионом досрочно. На втором месте – команда ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5, на третьем – «Восток».



Лучшим игроком «Зимнего мяча» признан игрок ФК «Локомотив» (Улан-Удэ) Александр Васильев.



- Александр родился в Улан-Удэ, учился в школе №65. Футболом начал заниматься в 9 лет, у Иванова Сергей Селиверстовича, ФК «Локомотив». В составе ФК «Селенга» победитель турнира первого дивизиона, по результатам которого было присвоено звание кандидата в мастера спорта, которое нужно было подтвердить спустя два года, что успешно сделал в составе уже ФК «Бурятия». Неоднократный победитель различных турниров Республики Бурятия, а также регулярного чемпионата среди юношей. Серебряный призёр кубка Бурятии. Многократный победитель первенства «Зимний мяч». 2019 года в составе ФК «Локомотив» серебряный призер весеннего первенства «Багульник», а также Суперлиги по мини-футболу, - сообщает паблик «Футбол Бурятии».

