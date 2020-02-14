Первый зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан

Мероприятие состоится на следующей неделе
Первый заместитель прокурора республики Алексей Шевченко 20 февраля в прокуратуре Советского района города Улан-Удэ по адресу улица Толстого, 16 проведёт приём граждан.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района лично либо по телефонам: 8(3012) 22-33-26, 22-38-20.
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 февраля по республике преимущественно без осадков
В парке «Юбилейный» пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества
Соревнования пройдут 24 февраля
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К участию в библиоквесте приглашаются подростки в возрасте 12-15 лет
Официальный девиз акции – «А» узэг эрдэмэй дээжэ!»
Планируется приезд участников из других регионов России и зарубежья
Малыша назвали Балдоржо
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Первые два тура пройдут в Иркутской области
Со своими однополчанами он прошёл почти пол-Европы
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За аэролодку «Фантом Север-650» ожидается нешуточная борьба
Будут созданы новые песни, театрализованные представления, видеоролики, граффити-проекты