Турнир по настольному теннису прошёл в Бурятии

Соревнования были посвящены празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне



В Кяхтинском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Добрый» состоялся турнир по настольному теннису среди воспитанников учреждения и учащихся Субуктуйской школы.



Турнир, проводимый в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, начался с раздачи георгиевских ленточек.



Юные спортсмены во время матчей показали высокий уровень физической и технической подготовки. Победителям вручили грамоты, медали и памятные подарки, сообщает пресс-служба минсоцзащиты региона.

