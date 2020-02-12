Соревнования были посвящены празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Кяхтинском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Добрый» состоялся турнир по настольному теннису среди воспитанников учреждения и учащихся Субуктуйской школы.
Турнир, проводимый в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, начался с раздачи георгиевских ленточек.
Юные спортсмены во время матчей показали высокий уровень физической и технической подготовки. Победителям вручили грамоты, медали и памятные подарки, сообщает пресс-служба минсоцзащиты региона.
Турнир по настольному теннису прошёл в Бурятии
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