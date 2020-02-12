11 школьников в Бурятии выбрали ЕГЭ по китайскому языку

На сдачу ЕГЭ по китайскому языку 2020 года зарегистрированы школьники из 51 региона



11 школьников Бурятии будут сдавать в этом году ЕГЭ по китайскому языку.



Всего в России единый государственный экзамен по китайскому языку планируют сдавать 358 выпускников 11-х классов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.



В 2019 году единый государственный экзамен по китайскому языку сдали 289 российских школьников из 43 регионов страны.



На сдачу ЕГЭ по китайскому языку 2020 года зарегистрированы школьники из 51 региона РФ. В Москве сдавать китайский выразили желание 130 человек, в Санкт-Петербурге 23 человека, 16 человек в Приморском крае, по 18 человек в Московской и Амурской областях, по 11 человек в Бурятии и Забайкальском крае, а также по 10 человек в Хабаровском и Красноярском краях.



В 2019 году китайский язык был добавлен в список предметов по выбору на ЕГЭ. До этого в число иностранных языков, которые участники ЕГЭ могли сдавать по выбору, были четыре языка: английский, французский, немецкий и испанский.

