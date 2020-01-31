В Бурятии трёх парней поймали во время изготовления наркотиков

Один из молодых людей был в наркотическом опьянении
В посёлке Каменск Кабанского района жители многоквартирного дома сообщили правоохранителям о том, что из подвала идёт сильный запах ацетона. Для выяснения обстоятельств на место выехали росгвардейцы.
Обследовав дом, росгвардейцы обнаружили в подвале трёх молодых людей, изготовлявших на электроплите наркотическое вещество. Также рядом лежали бутылки из-под растворителя, тарелка с массой зелёного цвета с резким запахом растворителя и несколько пакетов с травянистой массой.
В ходе освидетельствования молодых людей было установлено, что один из них находится в наркотическом опьянении.
Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной общим весом более 800 граммов. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
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