В Бурятии трёх парней поймали во время изготовления наркотиков

Один из молодых людей был в наркотическом опьянении



В посёлке Каменск Кабанского района жители многоквартирного дома сообщили правоохранителям о том, что из подвала идёт сильный запах ацетона. Для выяснения обстоятельств на место выехали росгвардейцы.



Обследовав дом, росгвардейцы обнаружили в подвале трёх молодых людей, изготовлявших на электроплите наркотическое вещество. Также рядом лежали бутылки из-под растворителя, тарелка с массой зелёного цвета с резким запахом растворителя и несколько пакетов с травянистой массой.



В ходе освидетельствования молодых людей было установлено, что один из них находится в наркотическом опьянении.



Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной общим весом более 800 граммов. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

