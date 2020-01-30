В колонии в Иркутске прошёл рождественский концерт

Общество, Фото: ГУФСИН России по Иркутской области

Мероприятие состоялось в субботу



Концерт в честь празднования Рождества Христова в иркутской исправительной колонии №3 организовал настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев.



Мероприятие прошло 26 января в культурно-досуговом центре колонии. Перед осуждёнными выступил казачий ансамбль «Ермака лебеди». Артисты исполнили песни под баян и балалайку, продемонстрировали элементы народного танца с клинковым оружием. Виртуозное исполнение упражнений с шашкой особенно увлекло осуждённых, которые занимаются в кружке по фланкировке, организованном в исправительном учреждении.



Также в концерте приняли участие преподаватели и воспитанники иркутской православной воскресной школы при Харлампиевском храме. Дети и педагоги исполнили православные песни и показали кукольный спектакль о Рождестве. Детский хор спел колядки, изображая сказочных персонажей, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

