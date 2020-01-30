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В колонии в Иркутске прошёл рождественский концерт

В колонии в Иркутске прошёл рождественский концерт
Общество,  Фото:ГУФСИН России по Иркутской области
Мероприятие состоялось в субботу

Концерт в честь празднования Рождества Христова в иркутской исправительной колонии №3 организовал настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев.

Мероприятие прошло 26 января в культурно-досуговом центре колонии. Перед осуждёнными выступил казачий ансамбль «Ермака лебеди». Артисты исполнили песни под баян и балалайку, продемонстрировали элементы народного танца с клинковым оружием. Виртуозное исполнение упражнений с шашкой особенно увлекло осуждённых, которые занимаются в кружке по фланкировке, организованном в исправительном учреждении.

Также в концерте приняли участие преподаватели и воспитанники иркутской православной воскресной школы при Харлампиевском храме. Дети и педагоги исполнили православные песни и показали кукольный спектакль о Рождестве. Детский хор спел колядки, изображая сказочных персонажей, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
УФСИН Иркутск
 
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