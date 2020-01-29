Врач иркутского роддома предстанет перед судом

Врач не диагностировала состояние пациентки, негативно влиявшее на течение беременности



Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главного врача Иркутского городского перинатального цента. Ей предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 118 УК РФ).



По версии следствия, с августа 2016 по март 2017 года заместитель главного врача, являясь лечащим врачом беременной пациентки, не в полном объёме провела её обследование и не диагностировала состояние, негативно влиявшее на течение беременности. Также она своевременно не сформировала полный клинический диагноз, не назначила и не организовала оперативное родоразрешение.



Таким образом ею были допущены дефекты оказания медицинской помощи. В результате этого 30 марта 2017 года наступила внутриутробная смерть плода пациентки от острой асфиксии.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СК России.



