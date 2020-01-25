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В Улан-Удэ студенты познакомились с работой Госавтоинспектора

В Улан-Удэ студенты познакомились с работой Госавтоинспектора
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Состоялось мероприятие, приуроченное к акции «Студенческий десант»

В Бурятии продолжаются мероприятия, приуроченные ко всероссийской акции «Студенческий десант». Учащиеся юридического факультета Бурятского государственного университета посетили управление региональной Госавтоинспекции.

Будущие юристы узнали о работе дежурной части ГИБДД, регистрационно-экзаменационного подразделения. Молодым людям рассказали о правилах регистрации транспортных средств и сдаче квалификационных экзаменов на получение водительского удостоверения. Также студентов проинформировали о преимуществах обращения в ГИБДД через сайт госуслуг.

Продолжилась экскурсия в музее Госавтоинспекции. Студенты изучали экспонаты, образцы бланков водительских удостоверений и государственных регистрационных знаков, предметы обмундирования и технические средства, некогда использовавшиеся сотрудниками ГАИ. По словам организаторов, особый интерес у ребят вызвал патрульный мотоцикл «Урал», который долгие годы был основным видом транспорта автоинспекторов.

По окончании мероприятия участники «Студенческого десанта» поблагодарили полицейских за интересную экскурсию и выразили желание пойти на службы в ряды сотрудников ГИБДД. А правоохранители, в свою очередь, пожелали им успехов в учебе и безопасных дорог, сообщает УГИБДД по Бурятии.

ГИБДД студенты
 
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