В Бурятии продолжается акция «Студенческий десант»
18 студентов 1 курса юридического факультета колледжа БГУ по приглашению управления МВД России по Улан-Удэ провели один день с сотрудниками полиции в рамках акции «Студенческий десант».
Встреча началась с экскурсии в музей истории МВД Бурятии. Увлекательную беседу провела для студентов руководитель музея, подполковник юстиции в отставке Галина Баглаева. Она презентовала гостям экспозицию, охватывающую всю историю полиции Бурятии с момента создания.
Знакомство с работой органов внутренних дел продолжилось в УМВД России по Улан-Удэ, где с ребятами в формате живого диалога побеседовали руководители управления. Заместитель полиции по охране общественного порядка подполковник полиции Александр Меженин рассказал ребятам о специфике работы в полиции, о возможностях учёбы в вузах МВД России и поступления на службу в органы внутренних дел.
Помощник начальника−начальник ОРЛС УМВД России по Улан-Удэ полковник внутренней службы Владимир Валеев объяснил студентам, какие документы нужны для поступления и какие экзамены необходимо будет сдавать. Также руководители ответили на вопросы и поведали студентам жизненные истории, связанные со службой.
После беседы ребята отправились к сотрудниками экспертно-криминалистического центра. Начальник первого межрайонного отдела ЭКЦ МВД по Бурятии подполковник полиции Вячеслав Багров объяснил специфику работы данного подразделения и познакомил с техническим оснащением и видами экспертиз, которые проводятся в отделе. Старший эксперт отделения криминалистических экспертиз первого межрайонного отдела ЭКЦ МВД по Бурятии старший лейтенант полиции Артём Киреев продемонстрировал чемодан криминалиста.
В завершение мероприятия студенты поблагодарили полицейских и сделали памятные фото, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ студентов колледжа БГУ познакомили с работой полицейских
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