Участвуют произведения исторической и патриотической направленности
Молодых авторов Забайкалья приглашают на краевой творческий конкурс «История Победы». Мероприятие проводится с 16 января до 25 ноября 2020 года в рамках Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурс проводится по трём номинациям: «Драматургия» (написание сценария пьесы по произведениям забайкальских авторов либо собственному сюжету), «Художественное чтение» (чтение одного поэтического произведения или прозы известных забайкальских авторов), «Литература» (представление собственного литературного произведения краеведческого содержания).
Для участия жители Читы и Забайкальского края в возрасте от 14 до 35 лет направляют на электронный адрес press-slugba.pushkin@mail.ru произведения исторической и патриотической направленности, воспевающие гражданскую и воинскую доблесть русских солдат и тружеников тыла, а также важность сохранения и укрепления мира на земле.
Основные цели конкурса – формирование, выявление и развитие творческого и культурного потенциала среди молодёжи региона, укрепление национального самосознания и патриотизма, возрождение интереса к героической истории России и родного края. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкалья.
Молодых забайкальцев приглашают на литературный конкурс «История Победы»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Участвуют произведения исторической и патриотической направленности
Проектом охвачено более 140 тысяч учащихся начальной школы
В январе им исполнилось 90 лет
Об этом рассказали на заседании оргкомитета по подготовке спортивного мероприятия
Впервые соревнования проходили на озере Котокель
Даже после ареста иномарки читинец отказался погасить задолженность
Булат Бадмаев победил в номинации «Вокальное искусство» с авторской песней «Алтаргана»
Сейчас Стальвире Оршуш нужно завоевать путёвку на Олимпийские игры
Однако достать драгоценности из-под завалов не представляется возможным
Пилот-воздухоплаватель Вячеслав планирует совершить перелёт над хребтами Уральских гор
Преступление произошло в зимовье в лесу
Мужчина планировал продавать подделки в интернет-магазине
В мероприятии приняли участие более 30 студентов
Личный приём граждан состоится 24 января
Управление соцзащиты заявило, что родительница не соответствует льготной категории