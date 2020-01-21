Молодых забайкальцев приглашают на литературный конкурс «История Победы»

Участвуют произведения исторической и патриотической направленности



Молодых авторов Забайкалья приглашают на краевой творческий конкурс «История Победы». Мероприятие проводится с 16 января до 25 ноября 2020 года в рамках Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Конкурс проводится по трём номинациям: «Драматургия» (написание сценария пьесы по произведениям забайкальских авторов либо собственному сюжету), «Художественное чтение» (чтение одного поэтического произведения или прозы известных забайкальских авторов), «Литература» (представление собственного литературного произведения краеведческого содержания).



Для участия жители Читы и Забайкальского края в возрасте от 14 до 35 лет направляют на электронный адрес press-slugba.pushkin@mail.ru произведения исторической и патриотической направленности, воспевающие гражданскую и воинскую доблесть русских солдат и тружеников тыла, а также важность сохранения и укрепления мира на земле.



Основные цели конкурса – формирование, выявление и развитие творческого и культурного потенциала среди молодёжи региона, укрепление национального самосознания и патриотизма, возрождение интереса к героической истории России и родного края. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкалья.

