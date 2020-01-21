В Кяхтинском районе Бурятии поздравили долгожителей

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район»

В январе им исполнилось 90 лет



Двух жителей Кяхтинского района Бурятии поздравили с 90-летием.



Зоя Константиновна Тайшихина родилась 20 января 1930 года в селе Билютай Селенгинского района. Она была четвертым ребёнком в семье, где было семеро детей. Семья жила бедно. В школе не обучалась, так как не было средств для школьных принадлежностей и одежды, чтению и письму обучили старшие сестры. Родители работали в колхозе, а домашнее хозяйство и забота о младших детях была на ней и старших сестрах.



В 1945 году Зоя переехала в Наушки. Много трудилась, чтобы помочь семье. В 1952 году она уехала в Монголию, где пять лет проработала санитаркой в роддоме Улан-Батора. После возращения в 1957 году вышла замуж за Филиппа Алексеевича Тайшихина. Родила троих сыновей. Сейчас Зою Константиновну ценят и уважают родственники и соседи за её доброту, жизнелюбие, за советы, которые она даёт молодым.



Иван Григорьевич Колобов родился 17 января 1930 года в селе Тамир Кяхтинского района. В семье было 5 детей. Мама умерла, когда Ивану не было и года. Воспитание и уход за детьми легло на плечи отца-инвалида, бабушки и деда. С 7 лет пошёл работать в колхоз, где пахал поля на конях. С 12 лет начался официальный трудовой стаж Ивана. Был заведующим фермой, потом бригадиром. За отличную работу в 1957 году он был отправлен в Москву, на выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ). Награждён медалью за доблестный труд. В 30 лет выучился на шофера, работал водителем на гормолзаводе в Улан-Удэ. Затем в 1964 году переехал в Кяхту и устроился работать водителем скорой помощи. После ушёл работать водителем в КБО, откуда его проводили на пенсию.



Иван Григорьевич в браке уже 56 лет. С женой родили и воспитали пятерых детей. Сейчас у него 9 внуков, 15 правнуков и 2 праправнука. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район».

