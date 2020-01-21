В январе им исполнилось 90 лет
Двух жителей Кяхтинского района Бурятии поздравили с 90-летием.
Зоя Константиновна Тайшихина родилась 20 января 1930 года в селе Билютай Селенгинского района. Она была четвертым ребёнком в семье, где было семеро детей. Семья жила бедно. В школе не обучалась, так как не было средств для школьных принадлежностей и одежды, чтению и письму обучили старшие сестры. Родители работали в колхозе, а домашнее хозяйство и забота о младших детях была на ней и старших сестрах.
В 1945 году Зоя переехала в Наушки. Много трудилась, чтобы помочь семье. В 1952 году она уехала в Монголию, где пять лет проработала санитаркой в роддоме Улан-Батора. После возращения в 1957 году вышла замуж за Филиппа Алексеевича Тайшихина. Родила троих сыновей. Сейчас Зою Константиновну ценят и уважают родственники и соседи за её доброту, жизнелюбие, за советы, которые она даёт молодым.
Иван Григорьевич Колобов родился 17 января 1930 года в селе Тамир Кяхтинского района. В семье было 5 детей. Мама умерла, когда Ивану не было и года. Воспитание и уход за детьми легло на плечи отца-инвалида, бабушки и деда. С 7 лет пошёл работать в колхоз, где пахал поля на конях. С 12 лет начался официальный трудовой стаж Ивана. Был заведующим фермой, потом бригадиром. За отличную работу в 1957 году он был отправлен в Москву, на выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ). Награждён медалью за доблестный труд. В 30 лет выучился на шофера, работал водителем на гормолзаводе в Улан-Удэ. Затем в 1964 году переехал в Кяхту и устроился работать водителем скорой помощи. После ушёл работать водителем в КБО, откуда его проводили на пенсию.
Иван Григорьевич в браке уже 56 лет. С женой родили и воспитали пятерых детей. Сейчас у него 9 внуков, 15 правнуков и 2 праправнука. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район».
В Кяхтинском районе Бурятии поздравили долгожителей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Впервые соревнования проходили на озере Котокель
Даже после ареста иномарки читинец отказался погасить задолженность
Булат Бадмаев победил в номинации «Вокальное искусство» с авторской песней «Алтаргана»
Сейчас Стальвире Оршуш нужно завоевать путёвку на Олимпийские игры
Однако достать драгоценности из-под завалов не представляется возможным
Пилот-воздухоплаватель Вячеслав планирует совершить перелёт над хребтами Уральских гор
Преступление произошло в зимовье в лесу
Мужчина планировал продавать подделки в интернет-магазине
В мероприятии приняли участие более 30 студентов
Личный приём граждан состоится 24 января
Управление соцзащиты заявило, что родительница не соответствует льготной категории
Одна из специалистов была удостоена нагрудным знаком «Лучший по профессии»
Также выполнены задачи по пеленгованию
Молодые люди крали скот у жителей Еравнинского района
Сенатор планирует обжаловать решение суда