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В Улан-Удэ наградили лучших спортсменов года

В Улан-Удэ наградили лучших спортсменов года
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Главный приз достался члену сборной России по боксу Людмиле Воронцовой

Сегодня, 24 декабря состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов Улан-Удэ 2019 года. В зале собрались атлеты, их тренеры, родители и друзья.

- Благодаря вам, уважаемые спортсмены, о городе Улан-Удэ узнают по всему миру. В этом есть огромная заслуга и ваших тренеров, настоящих профессионалов и энтузиастов своего дела, - подчеркнул председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.



Спортсмены получили грамоты, памятные подарки и денежные вознаграждения.

Звание лучшего спортсмена Улан-Удэ 2019 года присвоено обладательнице серебряной медали чемпионата мира по боксу Людмиле Воронцовой. Ей вручили диплом победителя и сертификат на 45 тысяч рублей.

Людмила выразила благодарность всем причастным к своим победам и отметила, что это общая заслуга.

- Я всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю сил, терпения, уверенности и дай бог, чтобы в следующем году у нас появился олимпийский чемпион, - сказала Людмила Воронцова.


Как сообщал «Байкал-Daily», чемпионат мира по боксу среди женщин проходил в октябре в Улан-Удэ. Несмотря на то, что Людмила взяла серебро, федерация бокса России наградила её наравне с чемпионками. Улан-удэнка получила пять миллионов рублей и автомобиль.

Лучшим спортсменом года по неолимпийским видам спорта признали тхэквондиста Александра Бодрова. Он завоевал три золотые и бронзовую медали на чемпионате Европы.

Среди игровых команд лучшей была названа баскетбольная команда девочек 2006 года рождения спортивной школы №5.

Кроме этого, были награждены за высокие достижения юные спортсмены, спортсмены-ветераны и спортсмены с ограниченными возможностями.

- Я уже второй или третий год постоянно в номинации нахожусь. В прошлом году я победил, сейчас второе место занял. В этом году выиграл мой товарищ Баир Шигаев (серебро чемпионата мира по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), с чем я его от души поздравляю. Буду надеяться, что на следующий год тоже удастся в номинацию попасть. На следующий год большие планы: олимпийский год, отбор, чемпионат России, кубок России, - рассказал мастер спорта международного класса, бронзовый призёр чемпионата мира по стрельбе из лука среди спортсменов с ограниченными возможностями Александр Дорофеев.



Полные результаты конкурса:

- победители по олимпийским видам спорта:

1 место у Людмилы Воронцовой (бокс)
2 место у Инны Степановой (стрельба из лука)
3 место у Эрдэма Цыдыпова (стрельба из лука)
4 место у Стальвиры Оршуш (женская борьба)
5 место у Евгения Жербаева (вольная борьба)

- победители по неолимпийским видам спорта:

- 1 место у Александра Бодрова (тхэквондо)
- 2 место у Анны Шатаевой (ушу)
- 3 место Анны Сушко (стрельба из арбалета)
- 4 место у Валентины Протасовой (стрельба из арбалета)
- 5 место у Инны Будаевой (стрельба из арбалета)

- победители среди спортсменов с ограниченными возможностями:

- 1 место у Баира Шигаева (стрельба из лука)
- 2 место у Александра Дорофеева (стрельба из лука)
- 3 место у Татьяны Андриевской (стрельба из лука)
- 4 место у Александра Цоктоева (вольная борьба)
- 5 место у Дабы Цырендоржиева (вольная борьба)

Лучшим спортсменом-ветераном стал мастер спорта СССР по вольной борьбе – Матвей Илюхинов.

У юных спортсменов победителя нет, тут выбрана лучшая десятка. В неё вошли: Альбина Арамхеева (ушу), Тимур Жамбалов (тхэквондо), Ксения Зубакина (плавание), Иван Максимов (вольная борьба), Софья Матхеева (тайский бокс), Дмитрий Петухов (тхэквондо), Эрдэм Хубукшанов ( шахматы), Аэлита Чагдурова (Ушу), Даниил Шапоренко (тхэквондо), Сергей Шенхоров (стрельба из лука).

Лучшей игровой командой признана баскетбольная команда девочек 2006 года рождения спортивной школы №5.







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