В Улан-Удэ наградили лучших спортсменов года

- Благодаря вам, уважаемые спортсмены, о городе Улан-Удэ узнают по всему миру. В этом есть огромная заслуга и ваших тренеров, настоящих профессионалов и энтузиастов своего дела, - подчеркнул председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.









- Я всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю сил, терпения, уверенности и дай бог, чтобы в следующем году у нас появился олимпийский чемпион, - сказала Людмила Воронцова.





- Я уже второй или третий год постоянно в номинации нахожусь. В прошлом году я победил, сейчас второе место занял. В этом году выиграл мой товарищ Баир Шигаев (серебро чемпионата мира по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), с чем я его от души поздравляю. Буду надеяться, что на следующий год тоже удастся в номинацию попасть. На следующий год большие планы: олимпийский год, отбор, чемпионат России, кубок России, - рассказал мастер спорта международного класса, бронзовый призёр чемпионата мира по стрельбе из лука среди спортсменов с ограниченными возможностями Александр Дорофеев.











Полные результаты конкурса:

Лучшей игровой командой признана баскетбольная команда девочек 2006 года рождения спортивной школы №5.

















