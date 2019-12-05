Драмтеатр из Иркутской области выиграл награду в Москве

Черемховские артисты получили «Бронзового витязя» за спектакль «Пять вечеров»
Черемховский драматический театр имени Владимира Гуркина получил бронзовую награду на ХVII международном театральном форуме «Золотой Витязь», который прошёл в Москве. Награду актёры получили за спектакль «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина.
«Бронзовая» постановка – первая работа на Черемховской сцене молодого главного режиссёра театра – Дмитрия Акимова. Пронзительная пьеса Александра Володина, несомненный талант режиссёра, яркий актерский ансамбль, грамотно организованная работа производственных цехов и всей постановочной группы позволили Черемховскому драмтеатру добиться высокой награды, вызвать восторг у искушённой столичной публики и профессионального жюри.
Особенно ценен «Бронзовый Витязь» Черемховского драмтеатра ещё и потому, что он получен в знаменательный Год театра в России. Награда стала большим событием в жизни коллектива театра.
Всего в финале конкурсной программы на суд жюри были представлены спектакли свыше двадцати театров из Москвы, Владимира, Белгорода, Нижнего Новгорода, Иркутска, Владивостока, Тбилиси, Витебска, Белграда. В состав жюри вошли специалисты в области театроведения, театральные критики, журналисты, менеджеры в сфере культуры не только России, но и Болгарии, Украины, Сербии.
Международный театральный форум «Золотой Витязь» проходит с 2003 года при поддержке министерства культуры РФ. За годы его существования он стал в России одним из крупнейших международных театральных фестивалей. Фестиваль собирает всё лучшее, что есть в театральном искусстве народов России и стран Славянского мира. Об этом сообщает минкультуры Иркутской области.
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