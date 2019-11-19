Дети прошли курсы обучения по программе «Аэроквантум»
Несовершеннолетние, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН, прошли курсы обучения в центре дополнительного образование детей в технопарке «Кванториум» по программе «Аэроквантум».
В детском технопарке «Кванториум» дети занимаются разработкой собственных проектов в направлениях: авто-, аэро-, робо-, IT-, дополненная и виртуальная реальность и Hi-tec.
В Бурятии малолетние хулиганы поучились в технопарке
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