 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Ноября

18 Ноября

Популярное

В Бурятии малолетние хулиганы поучились в технопарке

В Бурятии малолетние хулиганы поучились в технопарке
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Дети прошли курсы обучения по программе «Аэроквантум»

Несовершеннолетние, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН, прошли курсы обучения в центре дополнительного образование детей в технопарке «Кванториум» по программе «Аэроквантум».

В детском технопарке «Кванториум» дети занимаются разработкой собственных проектов в направлениях: авто-, аэро-, робо-, IT-, дополненная и виртуальная реальность и Hi-tec.
УФСИН
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии малолетние хулиганы поучились в технопарке
В Бурятии малолетние хулиганы поучились в технопарке
Общество, 19.11.2019
Дети прошли курсы обучения по программе «Аэроквантум»
В Бурятии проверяют неблагополучные семьи
В Бурятии проверяют неблагополучные семьи
Общество, 19.11.2019
Профилактический рейд провели в Курумкане
В России предлагают сократить время продажи алкоголя
В России предлагают сократить время продажи алкоголя
Общество, 19.11.2019
Идею поддерживает движение «Трезвая Россия»
В Улан-Удэ устроят благотворительное «Безумное чаепитие»
В Улан-Удэ устроят благотворительное «Безумное чаепитие»
Общество, 19.11.2019
26 ноября в 18.30 Русский драмтеатр приглашает детей и их родителей на «Безумное чаепитие» в поддержку благотворительного фонда «Подари жизнь»
В Бурятии заслуженный лесник рассказал о самом сложном пожаре
В Бурятии заслуженный лесник рассказал о самом сложном пожаре
Общество, 19.11.2019
Борис Суханов посвятил более 40 лет служению лесной отрасли
Байкальский заповедник посетили иностранные туроператоры
Байкальский заповедник посетили иностранные туроператоры
Общество, 19.11.2019
Также приехали представители туристской индустрии из российских городов
В Иркутскую области начали поступать пианино
В Иркутскую области начали поступать пианино
Общество, 19.11.2019
Инструменты поступают в рамках национального проекта «Культура»
Улан-удэнские рокеры впервые выступят с симфоническим оркестром
Улан-удэнские рокеры впервые выступят с симфоническим оркестром
Общество, 19.11.2019
«Сезон Dождей» сыграет с симфоническим оркестром театра оперы и балета
Артисты из Владивостока открыли гастроли в Улан-Удэ «Царской невестой»
Артисты из Владивостока открыли гастроли в Улан-Удэ «Царской невестой»
Общество, 19.11.2019
Артисты Приморской сцены Мариинского театра рассказали о гастролях, уникальной постановке и работе с заслуженным артистом Бурятии
В Улан-Удэ детей из «Журавушки» учили конструировать
В Улан-Удэ детей из «Журавушки» учили конструировать
Общество, 19.11.2019
Специалисты отмечают, что подобная работа расширяет кругозор  
«Бурятский Джеки Чан» сделал кувырок с топором
«Бурятский Джеки Чан» сделал кувырок с топором
Общество, 19.11.2019
«Это было очень тяжело, потребовалось много силы воли», - поделился Арсалан Аюшеев
МЧС Бурятии советует не разводить костры под замёрзшими автомобилями
МЧС Бурятии советует не разводить костры под замёрзшими автомобилями
Общество, 19.11.2019
Некоторые водители таким образом отогревают свои транспортные средства

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^