В Бурятии малолетние хулиганы поучились в технопарке

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Дети прошли курсы обучения по программе «Аэроквантум»



Несовершеннолетние, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН, прошли курсы обучения в центре дополнительного образование детей в технопарке «Кванториум» по программе «Аэроквантум».



В детском технопарке «Кванториум» дети занимаются разработкой собственных проектов в направлениях: авто-, аэро-, робо-, IT-, дополненная и виртуальная реальность и Hi-tec.

