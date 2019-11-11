В Бурятском театре драмы состоится первая премьера сезона «Аламжи»

Спектакль построен по мотивам бурятского героического эпоса «Аламжи Мэргэн»
26 и 27 ноября в Бурятском театре драмы состоится первая премьера сезона спектакль «Аламжи» (12+) по мотивам бурятского героического эпоса «Аламжи Мэргэн».
Постановка выросла из эскиза, созданного Артёмом Устиновым на творческой лаборатории «Шэнэ буряад зүжэг», прошедшей в апреле 2019 года под руководством Олега Лоевского. Лаборатория была посвящена поиску форм театрального воплощения национального эпоса «Аламжи Мэргэн». Нужно отметить, что театром был выбран уникальный эхирит-булагатский вариант эпоса, записанный учёным Цыбеном Жамсарано от улигершина Елбона Шалбыкова в 1903 году.
Как соединить тысячелетний эпос с сегодняшним днём, как найти те точки соприкосновения, ассоциаций между древностью и современностью, чтобы героический эпос стал понятнее и молодому поколению, каким сегодня должен быть эпос, имеющий свои особенности, на сцене? Перед создателями спектакля стоит сложная задача, ведь он не должен стать буквальной иллюстрацией эпоса и вместе с тем должен быть передан ярким театральным языком.
Режиссёр Артем Устинов предлагает свой непредвзятый взгляд на события национального эпоса, выстраивает некий сценический текст, параллельный литературному.
- На сцене рождается эпическая фреска, состоящая из многоголосья смыслов и образов эпоса: сотворение мира и людей Богами-дарханами в небесной мастерской, взаимоотношения мира мёртвых и мира живых, органичное сочетание воинской и брачной тематики эпоса, судьба рода и его продолжение, мистическая связь брата и сестры – главных героев. Вместе с тем, спектакль представляет собой современное динамичное драматическое действо с интересными пластическими решениями и обрядовыми традициями, - сообщает пресс-служба Бурятского театра драмы.
Несмотря на насыщенность спектакля драматическими конфликтами и сюжетными поворотами, он полон жизнеутверждающей идеи, оптимизма и светлого восприятия жизни.
Спектакль идёт на бурятском языке с синхронным переводом на русский язык.
В Бурятском театре драмы состоится первая премьера сезона «Аламжи»
Общество, Фото:
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