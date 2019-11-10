Житель Бурятии украл телефон и деньги с банковского счёта

Злоумышленник воспользовался услугой, подключенной к украденному гаджету



В полицию Железнодорожного района Улан-Удэ обратился 39-летний горожанин с заявлением о краже сотового телефона. Кроме того, заявитель сообщил полицейским, что в последующем неизвестный, воспользовавшись подключенной услугой мобильного банкинга к украденному телефону, похитил денежные средства с банковского счёта.



Ущерб составил 58 тысяч рублей.



- Сотрудниками оперативно-сыскного отдела уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 20-летний неработающий житель поселка Селенгинск Кабанского района Бурятии, - сообщает пресс-служба республиканского МВД.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.



