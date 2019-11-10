Злоумышленник воспользовался услугой, подключенной к украденному гаджету
В полицию Железнодорожного района Улан-Удэ обратился 39-летний горожанин с заявлением о краже сотового телефона. Кроме того, заявитель сообщил полицейским, что в последующем неизвестный, воспользовавшись подключенной услугой мобильного банкинга к украденному телефону, похитил денежные средства с банковского счёта.
Ущерб составил 58 тысяч рублей.
- Сотрудниками оперативно-сыскного отдела уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 20-летний неработающий житель поселка Селенгинск Кабанского района Бурятии, - сообщает пресс-служба республиканского МВД.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
Житель Бурятии украл телефон и деньги с банковского счёта
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Коммунальщики устраняют последствия небольшого снегопада
Вором оказался безработный сельчанин
В рамках неё были организованы семинар, дискуссии и ток-шоу
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Возбуждено уголовное дело
Об одежде Дарьи Соловьевой рассказали на сайте телеканала «РОССИЯ-1»
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с митинга «Закон должен работать, живодёр - сидеть в тюрьме»
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 ноября по республике облачная с прояснениями погода
Первенство мира проходит в Сербии
С 1 ноября Служба крови Бурятии запустила акцию «День донорского совершеннолетия»
В Иволгинском дацане открылась портретная выставка, которую оценил Хамбо Лама. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
На ледовый городок выделено почти 2,8 млн рублей
Синоптики прогнозируют умеренно тёплую погоду
Общество, 08.11.2019
Мероприятие можно поддержать любой благотворительной активностью
Общество, 08.11.2019
Следующий областной культурно-спортивный праздник пройдёт селе Оса Усть-Ордынского Бурятского округа