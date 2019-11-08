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Бурятский учёный стал автором учебника для ветеринаров

Бурятский учёный стал автором учебника для ветеринаров
Общество, 
В учебном пособии приведён материал по внутренним болезням крупного рогатого скота при промышленной технологии его содержания

Доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой терапии, клинической диагностики, акушерства и биотехнологии факультета ветеринарной медицины Бурятской ГСХА Владимир Раднатаров стал автором федерального учебника «Незаразная патология крупного рогатого скота в хозяйствах с промышленной технологией».

В учебном пособии приведён материал по ветеринарии – внутренним болезням крупного рогатого скота при промышленной технологии его содержания. Материал изложен по общепринятой форме, соответствует типовой учебной программе и современному состоянию ветеринарной науки и практики.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария», преподавателей ветеринарных дисциплин, а также практических ветеринарных врачей. Учебное пособие издано под общей редакцией А. В. Яшина редакции «Лань» (Санкт-Петербург) в 2019 году, сообщает пресс-служба Бурятской ГСХА.

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