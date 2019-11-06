В Забайкалье названы победители конкурса национального костюма

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Среди лауреатов – мастер по валянию шерсти из Улан-Удэ



1 ноября в посёлке Агинском Забайкальского края состоялся международный конкурс национального костюма «Золотая нить наших предков» – «Элинсэгэймнай алтан шүрбэһэн». В течение дня в стенах киноконцертного зала театра «Амар сайн» состязались 25 мастеров по изготовлению традиционных костюмов и модельеры-дизайнеры современной стилизованной одежды Забайкальского края, Республики Бурятия, Монголии и Китая. Всего на суд жюри были представлены 36 коллекций.



Настоящим праздником национальной культуры стал гала-концерт, на котором состоялся большой показ авторской одежды и объявление имён победителей и лауреатов. В торжественном мероприятии приняли участие почетные гости, среди них – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Баир Жамсуев, заместитель председателя правительства Забайкальского края Аягма Ванчикова, министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова, которой выпала честь вручать награды конкурсантам.



- Нашими мастерами проводится большая, в первую очередь, исследовательская работа для того, чтобы не просто сохранить традиции бурятского народного костюма, но и восстановить забытые элементы. В связи с этим министерство культуры готовит законодательную инициативу сделать награду «Народный мастер». Уверена, у нас будет много номинантов на получение этого звания, – отметила Татьяна Цымпилова.



Обладателем гран-при конкурса стала художник-модельер народного самодеятельного коллектива «Театр моды» из Могойтуя Чимитцырен Батодалаева. Кроме того, участникам «Золотой нити» вручены награды в четырёх номинациях, а также специальные призы.



В номинации «Традиционный национальный костюм» лауреатом I степени стала Сэрэндоржын Сэрэгмаа (Эвенкийский аймак, КНР) с коллекцией традиционного бурятского костюма. Звание лауреата II степени получила Заяатын Уран Шэмэг (Эвенкийский аймак, КНР). Лауреатом III степени стала Балданова Цырегма (СП «Таптанай»), дизайнер-модельер АНО «Дари» с коллекцией «Эжын заяаhан бэлигээр». В номинации «Детский национальный костюм» первое место у мастера по пошиву традиционной одежды Бальжинимаевой Цыпелмы (п. Могойтуй), второе – у Цыдыповой Светланы, мастера по пошиву традиционной одежды центра культуры и досуга Агинского района.



Победу в номинации «Современный авторский костюм» одержала мастер-модельер Бабужапова Васса (п. Могойтуй) с коллекцией «Талын аялга». Вторую ступень заняла модельер-дизайнер Дашинимаева Баирма (СП «Цокто-Хангил») с коллекцией «Тумэн хээ». Третье место разделили руководитель коллектива мастеров по валянию шерсти «Одон» Эрдынеева Доржоханда (п. Могойтуй) с коллекцией «Сагаан нооhоной аялга» и мастер по валянию шерсти Ринчинэ Илона (г. Улан-Удэ) с коллекцией «Дыхание степи». Номинацию «Детский стилизованный костюм» выиграла детская школа искусств имени А. Арсаланова (СП «Цокто-Хангил») с коллекцией «Талын сэсэгyyд». Второе место у руководителя театра детской моды «Родные напевы» Самбуевой Долгормы (СП «Дульдурга») с коллекцией «Жэлэй дурбэн саг». Третье – у руководителя кружка моды и дизайна Чиндалейской средней школы Аюровой Баиры (СП «Чиндалей») с коллекцией «Талын сэсэгууд».



В этом году конкурс проводился в рамках подготовки к международному бурятскому фестивалю «Алтаргана-2020» в канун одного из главных государственных праздников – Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.

