Наркотическое вещество он пытался отправить в тюрьму для знакомых
Приговором суда житель Бурятии признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Наркотическое средство он пытался отправить в исправительную для своих знакомых, отбывающих наказание.
- Незаконный сбыт наркотических средств был пресечён сотрудниками УФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в связи с чем мужчина не довёл свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, - сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
С учётом смягчающих обстоятельств, суд назначил минимальное наказание, предусмотренное п. «г» ч. 4 ст. 228 УК РФ. Мужчину приговорили к 6 годам колонии особого режима.
Осуждённый пытался обжаловать приговор, но суд вышестоящей инстанции оставил его без изменения.
Приговор районного суда вступил в законную силу.
Жителя Бурятии на 6 лет отправили в колонию за наркотики
Общество, Фото:
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