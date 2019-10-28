Жителя Бурятии на 6 лет отправили в колонию за наркотики

Наркотическое вещество он пытался отправить в тюрьму для знакомых



Приговором суда житель Бурятии признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Наркотическое средство он пытался отправить в исправительную для своих знакомых, отбывающих наказание.



- Незаконный сбыт наркотических средств был пресечён сотрудниками УФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в связи с чем мужчина не довёл свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, - сообщает пресс-служба Верховного суда республики.



С учётом смягчающих обстоятельств, суд назначил минимальное наказание, предусмотренное п. «г» ч. 4 ст. 228 УК РФ. Мужчину приговорили к 6 годам колонии особого режима.



Осуждённый пытался обжаловать приговор, но суд вышестоящей инстанции оставил его без изменения.



Приговор районного суда вступил в законную силу.