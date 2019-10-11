В Бурятии дети-сироты соревновались в настольном теннисе

Победители получили спортивные рюкзаки, а участники – футболки и сладкие призы



В Бурятии прошёл республиканский турнир по настольному теннису среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Спортивное состязание организовали и провели специалисты отдела постинтернатного сопровождения Центра социальной поддержки населения, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты республики.



Турнир проводился в БГСХА, в нём приняли участие 19 юношей и девушек из 10 организаций среднего профессионального образования республики.



По результатам спортивных баталий лучший результат среди юношей показал представитель Хоронхойского филиала Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий. Победу ему уступил студент политехнического техникума. Третье место занял студент Байкальского многопрофильного колледжа.



Среди девушек равных не было представительнице Байкальского колледжа недропользования. Серебро завоевала студентка Байкальского многопрофильного колледжа, а бронзовой награды удостоилась представитель Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий.



Победителям вручены грамоты и спортивные рюкзаки. Все ребята получили в подарок спортивные футболки и сладкие призы. Участники состязаний выразили надежду, что такое событие станет ежегодным.

