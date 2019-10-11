Победители получили спортивные рюкзаки, а участники – футболки и сладкие призы
В Бурятии прошёл республиканский турнир по настольному теннису среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Спортивное состязание организовали и провели специалисты отдела постинтернатного сопровождения Центра социальной поддержки населения, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты республики.
Турнир проводился в БГСХА, в нём приняли участие 19 юношей и девушек из 10 организаций среднего профессионального образования республики.
По результатам спортивных баталий лучший результат среди юношей показал представитель Хоронхойского филиала Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий. Победу ему уступил студент политехнического техникума. Третье место занял студент Байкальского многопрофильного колледжа.
Среди девушек равных не было представительнице Байкальского колледжа недропользования. Серебро завоевала студентка Байкальского многопрофильного колледжа, а бронзовой награды удостоилась представитель Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий.
Победителям вручены грамоты и спортивные рюкзаки. Все ребята получили в подарок спортивные футболки и сладкие призы. Участники состязаний выразили надежду, что такое событие станет ежегодным.
В Бурятии дети-сироты соревновались в настольном теннисе
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сегодня в МВД по Бурятии состоялось награждение 100-тысячного зарегистрированного пользователя личного кабинета на Едином портале государственных услуг
Победители получили спортивные рюкзаки, а участники – футболки и сладкие призы
Скульптор Вячеслав Бухаев рассказал о красивых проектах, которые не смогли воплотиться в жизнь
В Улан-Удэ состоится празднование гуннского нового года
19 октября пройдёт общегородской субботник
Браконьеры не убивают ондатру из-за отсутствия спросы на шкурки
По её мнению, медведей нужно отлавливать и перевозить в лес
«Поехали на шиномонтаж переобуваться», - шутят улан-удэнцы
К празднику Цээжэ-Бургалтайского дацана возвели мандалу Арьябалы и проведут Жинсрэг
В том числе в полуфинал вышла спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с четвертьфиналов чемпионата мира в Улан-Удэ
Мужчину задержали во время сбора марихуаны в поле
Также детей познакомили с историей казачества
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 октября по республике местами небольшой снег
Общество, 10.10.2019
В ноябре пройдёт лично-командный чемпионат РБ по вольной борьбе
Общество, 10.10.2019
Темой мероприятия станет предстоящее 75-летие Победы