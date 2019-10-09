 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Октября

08 Октября

Популярное

В Улан-Удэ открылась академия художественной гимнастики

В Улан-Удэ открылась академия художественной гимнастики
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В академии уже занимаются 180 детей 

В минувшие выходные в Улан-Удэ открылась академия художественной гимнастики. Новый спортивный зал расположился на улице Сахьяновой, 9е.

На открытии воспитанницы и их родители вместе с тренерами перерезали красную ленту, получили подарки, прислушались к напутственным словам и, конечно, продемонстрировали лучшие номера. Открытие также запомнилось вручением золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

- В новой академии сейчас занимаются 180 детей, младшая родилась в 2015 году, старшая в 2003. Каждая из них обладает не только гибкостью, силой, координацией и выносливостью, но и грацией, спортивным характером и целеустремлённостью, - отметили в пресс-службе минспорта Бурятии. 

Девочки постоянно участвуют в соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровня. Совсем скоро, с 1 по 3 ноября, в Улан-Удэ состоятся чемпионат и первенство Бурятии, на которых определится состав сборной команды республики. 

В новой академии главным тренером является мастер спорта России, председатель Федерации художественной гимнастики Бурятии, специалист по физической культуре и спорту, тренер 1 категории Елена Синицына. 

Занятия ведут специалисты по физкультуре и спорту, кандидаты в мастера спорта страны, среди которых Марина Волкова, Валерия Исаева, Анна Рыбко, Надежда Анчёнова, Дарья Шерстнева.  

Особое внимание в академии уделяют хореографии. С начинающими и уже опытными спортсменками занимаются: заслуженная артистка Бурятии, лауреат Госпремии Баярма Цыбикова и артистка бурятского балета, тренер-хореограф Екатерина Соломонова.  

Также у академии художественной гимнастики открыты 4 филиала в различных точках Улан-Удэ. 
спорт гимнастика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите мужчина украл у таксиста рюкзак
В Чите мужчина украл у таксиста рюкзак
Общество, 09.10.2019
Он прихватил его с собой, когда выходил из машины
В Бурятии юные инспекторы дорожного движения присоединились к «Кроссу наций-2019»
В Бурятии юные инспекторы дорожного движения присоединились к «Кроссу наций-2019»
Общество, 09.10.2019
Они привлекли внимание общественности к проблеме сохранения окружающего мира
Фермер из Бурятии будет продавать крольчатину соседним регионам
Фермер из Бурятии будет продавать крольчатину соседним регионам
Общество, 09.10.2019
В августе 2020 года предприниматель намерен наладить первые поставки выращенного на ферме мяса
В Улан-Удэ пенсионеры играли в «Мобильник»
В Улан-Удэ пенсионеры играли в «Мобильник»
Общество, 09.10.2019
В Советском районе города прошла спартакиада ветеранов
Рэпер Хаски из Бурятии выпустил клип на песню «Седьмое октября»
Рэпер Хаски из Бурятии выпустил клип на песню «Седьмое октября»
Общество, 09.10.2019
Клип рэпера выпущен ко дню рождения Владимира Путина
Житель Бурятии съел украденных индюков
Житель Бурятии съел украденных индюков
Общество, 09.10.2019
Птиц он украл у односельчанки
В Забайкалье лётчики и зенитчики проходят итоговую проверку
В Забайкалье лётчики и зенитчики проходят итоговую проверку
Общество, 09.10.2019
Лётчики и расчёты зенитно-ракетных систем предотвратят массированный авиационный удар условного противника

Школьников Улан-Удэ познакомили с бытом военных
Школьников Улан-Удэ познакомили с бытом военных
Общество, 09.10.2019
В столице Бурятии прошёл «День призывника»
Пенсионерок Бурятии научили наносить макияж
Пенсионерок Бурятии научили наносить макияж
Общество, 09.10.2019
Женщины поучаствовали в акции «Волшебные краски лета»
Бурятская спортсменка выйдет на третий поединок на чемпионате мира
Бурятская спортсменка выйдет на третий поединок на чемпионате мира
Общество, 09.10.2019
Наталье Шадриной предстоит сегодня сразиться с колумбийкой
В Улан-Удэ прошёл футбольный турнир среди дворовых команд
В Улан-Удэ прошёл футбольный турнир среди дворовых команд
Общество, 09.10.2019
В соревнованиях участвовали 4 команды
В Бурятии дети следят за высаженными ими саженцами
В Бурятии дети следят за высаженными ими саженцами
Общество, 09.10.2019
Ребята наблюдают за динамикой роста елей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^