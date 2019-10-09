

В минувшие выходные в Улан-Удэ открылась академия художественной гимнастики. Новый спортивный зал расположился на улице Сахьяновой, 9е.

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На открытии воспитанницы и их родители вместе с тренерами перерезали красную ленту, получили подарки, прислушались к напутственным словам и, конечно, продемонстрировали лучшие номера. Открытие также запомнилось вручением золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».



- В новой академии сейчас занимаются 180 детей, младшая родилась в 2015 году, старшая в 2003. Каждая из них обладает не только гибкостью, силой, координацией и выносливостью, но и грацией, спортивным характером и целеустремлённостью, - отметили в пресс-службе минспорта Бурятии.



Девочки постоянно участвуют в соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровня. Совсем скоро, с 1 по 3 ноября, в Улан-Удэ состоятся чемпионат и первенство Бурятии, на которых определится состав сборной команды республики.



В новой академии главным тренером является мастер спорта России, председатель Федерации художественной гимнастики Бурятии, специалист по физической культуре и спорту, тренер 1 категории Елена Синицына.



Занятия ведут специалисты по физкультуре и спорту, кандидаты в мастера спорта страны, среди которых Марина Волкова, Валерия Исаева, Анна Рыбко, Надежда Анчёнова, Дарья Шерстнева.



Особое внимание в академии уделяют хореографии. С начинающими и уже опытными спортсменками занимаются: заслуженная артистка Бурятии, лауреат Госпремии Баярма Цыбикова и артистка бурятского балета, тренер-хореограф Екатерина Соломонова.



Также у академии художественной гимнастики открыты 4 филиала в различных точках Улан-Удэ.

