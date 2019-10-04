Нужно ответить на 35 вопросов по астрономии и космонавтике
В рамках всемирной недели космоса 4 октября в 19:00 в Иркутске пройдёт астрономический диктант, где все желающие смогут проверить свои знания в области астрономии и космонавтики, ответив на 35 вопросов теста.
Астрономический диктант можно будет написать не только в звёздном зале Иркутского планетария (130-й квартал, ул. Седова, 30), но и в областной юношеской библиотеке имени И.П. Уткина (ул. Чехова, 10). Количество мест на площадках ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация по телефонам планетария и библиотеки. Начало мероприятия на обеих площадках – 19:00, с собой нужно взять ручку.
Итоги диктанта будут подведены к 10 октября. Участники, набравшие максимальное количество баллов, получат призы от планетария. Об этом сообщает агентство по туризму Иркутской области.
В Иркутске напишут астрономический диктант
Общество, Фото:
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