В Октябрьском районе приняты работы по восьми дворам
В Октябрьском районе Улан-Удэ идёт ремонт в шести дворах.
На разных дворах подрядчик производит отсыпку дорожного полотна, проводит подготовительные работы по укладке асфальта и устанавливает новый бортовой камень. К середине октября все объекты должны пройти приёмку.
В 2019 году в Октябрьском районе завершены и приняты работы по восьми дворовым территориям. В целом за год их общее количество достигнет 12-ти.
Работы на дворовых территориях ведутся в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
Ещё шесть дворов в Улан-Удэ скоро пройдут приёмку
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