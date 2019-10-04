Ещё шесть дворов в Улан-Удэ скоро пройдут приёмку

В Октябрьском районе приняты работы по восьми дворам



В Октябрьском районе Улан-Удэ идёт ремонт в шести дворах.



На разных дворах подрядчик производит отсыпку дорожного полотна, проводит подготовительные работы по укладке асфальта и устанавливает новый бортовой камень. К середине октября все объекты должны пройти приёмку.



В 2019 году в Октябрьском районе завершены и приняты работы по восьми дворовым территориям. В целом за год их общее количество достигнет 12-ти.



Работы на дворовых территориях ведутся в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.



