В Усть-Орде состоялся первый окружной фестиваль татарской культуры

В нём приняли участие коллективы пяти районов УОБО
В посёлке Усть-Ордынском прошёл первый окружной фестиваль-конкурс традиционной татарской культуры «Мирас» («Наследие»), в котором приняли участие коллективы, сохраняющие и пропагандирующие традиционный музыкально-песенный, танцевальный фольклор татарского народа в пяти районах Усть-Ордынского Бурятского округа.
В церемонии открытия приняли участие заместитель руководителя администрации округа Андрей Дмитриев, мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев и председатель татаро-башкирского культурного центра Иркутской области Рамис Султанов.
- Открытый формат фестиваля позволит создать широкую творческую площадку для приобщения молодого поколения к татарскому языку, истории и культуре. На территории УОБО проживают представители более 60 национальностей, культура и родной язык каждого народа должны сохраняться и развиваться, – отметил Андрей Дмитриев.
Программа фестиваля состояла из трёх частей: вокального конкурса «Сандугач сайравы» («Пение соловья»), кулинарного конкурса «Национальный колорит» и конкурса-выставки народных ремёсел. В вокальном конкурсе приняли участие народные татарские ансамбли и исполнители народной песни в возрастных группах до 15 лет и от 15 до 30 лет. В кулинарном конкурсе коллективы-участники представили блюда национальной кухни. Авторские работы были презентованы на выставке народных ремёсел. К участию в выставке-конкурсе народного художественного творчества были приглашены мастера-ремесленники и юные таланты в области декоративно-прикладного искусства.
В номинации «Солисты» вокального конкурса победили Сергей Часовников из Осинского района (возрастная группа до 15 лет) и Розалия Годылшина из Эхирит-Булагатского района (возрастная группа от 15 до 30 лет). В номинации «Ансамбли» первое место занял народный татарский семейный ансамбль «Алтын кояш» из Эхирит-Булагатского района. В кулинарном конкурсе победителем признан также ансамбль «Алтын кояш». В конкурсе-выставке народных ремёсел первое место присуждено Миндиан Сулеймановой из Эхирит-Булагатского района.
Администрация округа планирует сделать фестиваль-конкурс «Мирас» традиционным и проводить его ежегодно в разных муниципальных районах округа с приглашением самодеятельных артистов со всей территории Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В Усть-Орде состоялся первый окружной фестиваль татарской культуры
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