В Бурятии пройдёт праздник Хамбо Ламы Этигэлова



«Этот день – личный праздник Хамбо Ламы Этигэлова, поэтому его благословение будет особенно сильным и полезным для всех присутствующих», – отметил Хамбо Лама Дамба Аюшеев.



2 октября в Иволгинском дацане пройдёт праздник Хамбо Ламы Этигэлова 2019 (Этигэл Хамба Ламын Найр 2019). Он посвящён 255-летию Института Пандито Хамбо Лам, 167 годовщине обретения человеческого рождения Пандито Хамбо Ламой Этигэловым, 17-летию, как Пандито Хамбо Лама Этигэлов находится с нами, и детям шестого поколения, выросших при Хамбо Ламе Этигэлове.Торжественный хурал и поклонение верующих Пандито Хамбо Ламе Этигэлову начнётся в 8 часов утра и продлится до 11 часов.- Это особый молебен, когда ламы читают сутру о Пустотности, подносят мандалу Пандито Хамбо Ламе Этигэлову и произносят особое восхваление XII Пандито Хамбо Ламе. После чего на спортивных площадках Иволгинского дацана уже в 15-й раз пройдут традиционные соревнования по бурятской национальной борьбе, конным скачкам и стрельбе из национального лука, посвящённые Пандито Хамбо Ламе Этигэлову, - сообщили в пресс-службе Буддийской традиционной Сангхи России.Причём в соревнованиях по национальной борьбе примут участие не только юноши и мужчины в традиционных весовых категориях до 63 кг, до 75 кг и свыше 75 кг, но и юноши, рождённые в 2007 году – то есть те, кому в этом году исполнилось по 12 лет. Это уже шестое поколение, выросшее при Хамбо Ламе Этигэлове.- Глава Буддийской традиционной Сангхи России Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев приглашает всех верующих приехать в этот великий день в Иволгинский дацан в знак проявления уважения к XII Пандито Хамбо Ламе Этигэлову, - продолжили в Буддийской традиционной Сангхе России.