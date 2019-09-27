В Монголии поисковики отряда «Рысь» перезахоронили красноармейца

Общество, Фото: Владимир Жаров, из архива

Работы по поиску без вести пропавших воинов РККА велись на правом берегу Халхин-Гола



За время поисковых работ на реке Халхин-Гол в Монголии был поднят один красноармеец Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и останки японских солдат. Все ранее поднятые воины Красной армии были перезахоронены на правом берегу Халхин-гола, у сопки Ремезова.



Работы по поиску без вести пропавших воинов РККА велись на правом берегу Халхин-Гола, где в августе 1939 года завершался разгром японской группировки.



- До сих пор здесь неупокоенными лежат солдаты и офицеры Красной армии. Каждый год поисковики «Рыси» поднимают останки бойцов, и в этой экспедиции ребята перезахоронили ещё одного красноармейца. Он перезахоронен рядом с тем местом, где и погиб, - сообщили в пресс-службе ВВО.



Всего захоронено пять советских военнослужащих, один из них военнослужащий Головин, уроженец Волгоградской области, был опознан по котелку. Похоронены они вблизи сопки Ремизова, где будет воинское кладбище советских солдат.



В 13-й поездке впервые приняли участие юные казаки Забайкальского казачьего войска, а также юнармейцы и ветераны отряда.



Работы по поиску без вести пропавших солдат проводились в тесном взаимодействии с Красным Крестом Монголии.

