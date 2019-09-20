Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев

Анкеты туристов уже некуда складывать



Таиланд в течение ближайших трёх месяцев отменит и выведет из обращения въездные анкеты для иностранцев — так называемые белые карточки, или формы ТМ6. Об этом сообщает РИА Новости.



Иностранным гражданам при въезде в Таиланд не придётся больше заполнять въездные анкеты по форме ТМ6; анкеты будут полностью изъяты из документооборота иммиграционных властей в течение трёх месяцев, заявил в Бангкоке заместитель генерального секретаря администрации премьер-министра Таиланда Кобсак Пхутракун.



Отмена въездных анкет связана с невозможностью складирования огромного количества «белых карточек» в условиях постоянного увеличения потока туристов, приезжающих в Таиланд, сказал он. По прогнозам правительства, за весь 2019 год Таиланд посетит более 20 миллионов иностранных туристов.

