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Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев

Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
Общество,  Фото:pixabay.com
Анкеты туристов уже некуда складывать

Таиланд в течение ближайших трёх месяцев отменит и выведет из обращения въездные анкеты для иностранцев — так называемые белые карточки, или формы ТМ6. Об этом сообщает РИА Новости.

Иностранным гражданам при въезде в Таиланд не придётся больше заполнять въездные анкеты по форме ТМ6; анкеты будут полностью изъяты из документооборота иммиграционных властей в течение трёх месяцев, заявил в Бангкоке заместитель генерального секретаря администрации премьер-министра Таиланда Кобсак Пхутракун.

Отмена въездных анкет связана с невозможностью складирования огромного количества «белых карточек» в условиях постоянного увеличения потока туристов, приезжающих в Таиланд, сказал он. По прогнозам правительства, за весь 2019 год Таиланд посетит более 20 миллионов иностранных туристов.
туризм Таиланд
 
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