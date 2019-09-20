Оперная звезда из Мариинского театра о Бурятии: «Останется надолго в душе»





Посмотреть эту публикацию в Instagram Ещё одна Карменсита!Спасибо Улан-Удэ за потрясающий приём!#carmen #buryatia #ulanude #matochkina_mezzo #кармен #бурятия #уланудэ #юлияматочкина Публикация от Юлия (@matochkina_mezzo) 17 Сен 2019 в 2:26 PDT



Фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина продлится до 22 сентября: 21 сентября состоится показ оперы «Тоска» с Аюной Базаргуруевой, Саввой Хастаевым и Мунхзулом Намхай, а 22 сентября пройдёт большой гала-концерт с участием солистов труппы театра, хора и оркестра. Накануне — 19 сентября — прошла опера Джузеппе Верди «Бал-маскарад» с участием Михаила Пирогова, Самбуу Батчимэг, Билигмы Ринчиновой, Ольги Жигмитовой и ещё одного солиста Мариинского театра, известного баритона Владислава Сулимского. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского оперного театра.

Фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина продлится до 22 сентября: 21 сентября состоится показ оперы «Тоска» с Аюной Базаргуруевой, Саввой Хастаевым и Мунхзулом Намхай, а 22 сентября пройдёт большой гала-концерт с участием солистов труппы театра, хора и оркестра. Накануне — 19 сентября — прошла опера Джузеппе Верди «Бал-маскарад» с участием Михаила Пирогова, Самбуу Батчимэг, Билигмы Ринчиновой, Ольги Жигмитовой и ещё одного солиста Мариинского театра, известного баритона Владислава Сулимского. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского оперного театра.

Солистка Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Юлия Маточкина 17 сентября исполнила заглавную партию в опере «Кармен» на проходящем в Улан-Удэ фестивале оперы имени народного артиста СССР Лхасарана Линховоина.Певица прилетела в Бурятию прямиком из Роттердама: там она принимала участие в фестивале Валерия Гергиева. Она выступила в концертном зале De Doelen, представив совместно с пианистом Анатолием Кузнецовым сольную программу романсов и песен русских композиторов.Юлия Маточкина выступает в постановках Мариинского театра, Большого театра и других ведущих площадок страны и мира, принимает участие в главных мировых фестивалях и активно гастролирует.- У меня очень плотный график, но я с большим удовольствием приехала: я очень люблю Дариму Линховоин и не могла не принять её предложение. К сожалению, я не была знакома с её отцом, но для меня было большой честью принять участие в фестивале памяти такого великого человека. И мне очень приятно, что этот фестиваль есть, живет и продолжает набирать обороты. Такие события очень важны, — отмечает певица.На сцене Бурятского театра оперы и балета Юлия Маточкина исполнила партию Кармен в опере Жоржа Бизе. Её основными партнерами по сцене стали солист Красноярского театра оперы и балета, заслуженный артист Бурятии Михаил Пирогов, народный артист Бурятии Мунхзул Намхайн, народная артистка Бурятии Билигма Ринчинова и другие солисты и артисты Бурятского театра оперы и балета. Билеты на мероприятие были раскуплены задолго до начала, а собравшаяся публика с восторгом встречала артистов.После окончания спектакля Юлия Маточкина поделилась своими впечатлениями:«Хочу поблагодарить за тёплый прием: у вас замечательная публика, дружелюбные и искренние люди. Все артисты — большие профессионалы. Все мне очень помогали и на репетициях, и во время самого выступления. Такое не везде встретишь. Такое остаётся надолго в памяти и в душе. Я с удовольствием к вам еще приеду».