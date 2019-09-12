В Улан-Удэ узаконят 120 «самоволок»









11 сентября и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков совершил рабочий объезд по Советскому району. Пунктами рабочего объезда чиновника стали - узаконение «самоволок» в ТСН «Левобережное», строительство детского сада по ул. Толстихина и стадиона у школы № 8.Ранее 700 семей Левобережья смогли получить долгожданные документы на землю, чтобы зарегистрировать дома. Оставшиеся 120 участков в ТСН «Левобережное» не попали в это число, так как на их общий земельный участок не имелось проекта планировки территории. Этот документ готовился несколько месяцев, и теперь и эти жители смогут узаконить свою собственность.- Вопрос, который не решался десятилетиями, наконец-то, решился. Жители этого ТСН в индивидуальном порядке могут обратиться в Комитет по управлению имуществом и землепользованием и получить необходимые документы. Перед городом стоит большая задача. Мы должны доказать, что в Улан-Удэ проживает больше 434 тысяч, как гласит статистика. Это позволит нам спокойно «заходить» во все федеральные программы есть порог по численности населения, - обратился к жителям Игорь Шутенков.Вторым пунктом объезда стала стройка детского сада по ул. Толстихина. К новому пятикорпусному зданию заасфальтировали дорогу, сделали тротуар, стоянку для авто, провели освещение.- Здесь, как и на других объектах, комплексный подход, не только строительство детского сада, но и благоустройство рядом. Детский сад рассчитан на 280 мест, и в нем будут работать 77 человек персонала. Штат укомплектован, прошёл обучение. Строительные работы будут завершены к концу сентября, затем необходимо получить соответствующую лицензию. Всего за три ближайших года в Улан-Удэ откроются 17 детских садов. Один из них, как вы видите, практически закончен, - сказал Игорь Шутенков.Третья точка объезда находится сразу же за забором. Дело в том, что детский сад был построен на месте стадиона школы № 8, расположенной рядом. Чтобы не оставить детей и жителей ближайших домов без занятий спортом было решено построить новый стадион неподалёку.Площадь стадиона – более 2000 кв.м. Здесь будут размещены беговые дорожки с прорезиненным покрытием, футбольное поле с искусственным «газоном», площадка для сдачи норм ГТО, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.