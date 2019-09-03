В Иркутской области начал свою работу XV международный форум спецназа России имени Ильи Старинова
Традиционно открытие форума началось с возложения цветов к памятнику иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга. Это событие также было приурочено ко дню памяти жертв теракта в Беслане.
Международный форум спецназа проводится по инициативе участников и ветеранов боевых действий, вооруженных конфликтов, руководства общественного движения «Содружество воинов Сибири» с 2005 года. За эти годы в форуме приняли участие свыше семи тысяч человек, проведено 192 урока мужества, открыты мемориальные доски и комплексы в Иркутске и Слюдянском районе.
В рамках форума 6 сентября в Байкальске будет торжественно открыта мемориальная доска уроженца города, майора милиции, сотрудника СОБР Виктора Матвеева. В 2019 году форум посвящен 30-летию окончания войны в Афганистане и 80-летию победы в сражении на реке Халхин-Гол (Монголия).
С 3 по 10 сентября в мероприятиях форума примут участие более 50 ветеранов, участников боевых действий из шести регионов России, ближнего зарубежья, а также Монголии и Китая. Приветственный адрес ветеранам выслали в частности участники автопробега «Помним детей Беслана», сообщили в пресс-службе Заксобрания Иркутской области.
1 сентября 2004 года в городе Беслан террористы захватили школу. В заложниках оказались учителя, дети и родители, которые пришли на торжественную линейку в День знаний. 3 сентября в результате взрывов погибло 334 заложника, 184 из них – дети. В бою погибли 19 сотрудников силовых структур и ведомств.
Форум спецназа России открылся в Иркутске
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