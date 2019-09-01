Ребятам вручили школьные наборы
Детей сотрудников и воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Бурятии поздравили с началом учебного года.
- Первоклашки ответственно отнеслись и подготовились к торжественному мероприятию. Ребята выучили и рассказали стихотворения, спели песни о школе, - сообщает пресс-служба регионального министерства внутренних дел.
Для ребят сотрудники Центра подготовили увлекательные задания на знание букв и чисел. Все испытания дети прошли с лёгкостью.
По традиции по окончании мероприятия прошло чаепитие со сладостями и были вручены школьные наборы.
Детей из центра временного содержания поздравили с 1 сентября
Общество, Фото:
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