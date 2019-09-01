Детей из центра временного содержания поздравили с 1 сентября

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Ребятам вручили школьные наборы



Детей сотрудников и воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Бурятии поздравили с началом учебного года.



- Первоклашки ответственно отнеслись и подготовились к торжественному мероприятию. Ребята выучили и рассказали стихотворения, спели песни о школе, - сообщает пресс-служба регионального министерства внутренних дел.



Для ребят сотрудники Центра подготовили увлекательные задания на знание букв и чисел. Все испытания дети прошли с лёгкостью.



По традиции по окончании мероприятия прошло чаепитие со сладостями и были вручены школьные наборы.



