Бурятские борицы завоевали медали международного турнира

















Как сообщал «Байкал-Daily», на домашнем чемпионате России, который проходил в Улан-Удэ в марте, Анна Щербакова В июле этого года в рейтинговом турнире UWW Yasar Dogu по борьбе Анна Щербакова завоевала бронзовую медаль, Ульяна Тукуренова также взяла бронзу турнира.Как сообщал «Байкал-Daily», на домашнем чемпионате России, который проходил в Улан-Удэ в марте, Анна Щербакова завоевала серебро, а Ульяна Тукуренова – бронзу.





11 августа в Минске завершился 49-й международный турнир по вольной борьбе на призы трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. За медали на соревнованиях, проходивших во Дворце спорта, сразились около 200 спортсменов из полутора десятков стран.Спортсменки из Бурятии завоевали 3 медали международных соревнований.Анна Щербакова стала победительницей турнира, обойдя всех соперниц. Ульяны Тукуренова взяла серебряную медаль, а бронзу завоевала Алена Сангадиева, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.